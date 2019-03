Oroscopo di martedì 5 Marzo: economia in rosso per i Gemelli, tanto amore per il Cancro

ARIETE: Il vostro lavoro non vi fa permettere spese folli, fate attenzione. Avete una forte malinconia in amore, siete molto incupiti, dovete avere solo pazienza.

TORO: Il vostro lavoro molto frenetico, vi fa prendere una bella giornata di vacanza. Siete single, ma non è proprio il periodo giusto per trovare l’anima gemella, attendete.

GEMELLI: Avete investito in un progetto che purtroppo non è andato a buon fine, ci stato perdendo molto, le vostre finanze piangono. Questo porterà anche malumore e scompensi in famiglia e chi amate.

CANCRO: Sul lavoro avete rapporti burrascosi con il capo e con i colleghi. In amore invece va tutto a gonfie vele, una bella cena romantica e una notte piena di passione e amore.

LEONE: Sul lavoro dovreste essere più propositivi. Avete una situazione di salute precaria in questo momento, curatevi. In amore, proprio perchè non vi sentite al massimo, trascurate il vostro partner.

VERGINE: Sul lavoro siete una persona molto determinata, ma non riuscite ad essere produttivi, non siete all’altezza. Il vostro rapporto con il partner è molto altalenante.

BILANCIA: I vostri problemi a lavoro fanno accentuare anche i problemi che avete con il vostro partner. Questa serata la organizzate con amici, avete una gran voglia di distrarvi e divertirvi.

SCORPIONE: Speravate in un avanzamento sul lavoro, ma purtroppo questo non si sta verificando. Mettete l’amore in primo piano nella vostra vita, fate bene.

SAGITTARIO: Una bella giornata lavorativa con tanto relax. Determinante questo relax per affrontare la vostra situazione amorosa, lo dovevate fare già da molto tempo.

CAPRICORNO: In questo momento tutti i vostri sforzi in campo lavorativo risulteranno inutili. Un forte litigio in famiglia non vi consentirà di chiudere la giornata in modo tranquillo.

ACQUARIO: Purtroppo sul lavoro siete poco produttivo, è a forte rischio il vostro posto di lavoro. Cercate di non coinvolgere il vostro partner in questa storia, stasera andate a vedere un bel film.

PESCI: Attenzione alla vostra salute, un’occhio all’alimentazione. Il vostro partner ha bisogno di sapere i vostri veri sentimenti, apritevi e parlategli dicendogli effettivamente quello che provate.

