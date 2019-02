ARIETE: Nel lavoro tutto procede per il verso giusto. In amore finalmente avete risolto i problemi con il vostro partner, adesso vi sentite uniti come un tempo e potete programmare il vostro futuro.

TORO: Nel lavoro siete riusciti a portare avanti un vostro progetto con successo. Anche per questo organizzatevi una bella serata con il vostro partner, sarà piena di amore.

GEMELLI: E’ una giornata no sul lavoro, riceverete un richiamo. Non è un bel momento per voi, la vostra famiglia vi è vicina e vi aiuterà a passare questo momento negativo della vostra vita.

CANCRO: Siete molto nervoso, cercate di stare un po’ lontano da tutti, mettetevi in disparte. In questo momento lasciate stare anche il vostro partner, potreste complicare la vostra situazione.

LEONE: Avete del lavoro arretrato e non riuscite a recuperare, vi portate il lavoro a casa e questo vi creerà problemi con il vostro partner, vuole più attenzioni da parte vostra.

VERGINE: Sul lavoro siete presi da troppi obbiettivi, rischiate di non riuscire a farne nessuno veramente bene. C’è tensione tra voi e il vostro partner, rischiate una rottura insanabile.

BILANCIA: Siete troppo nervosi, questa giornata non la dedicate al lavoro, regalatevi una giornata distensiva con il vostro partner, è l’unico che riesce a farvi rilassare.

SCORPIONE: Sul lavoro avete una giornata molto positiva tanto da organizzare una serata con amici di vecchia data per ripercorrere i ricordi piacevoli della vostra giovinezza.

SAGITTARIO: Avete uno scontro violento con un vostro collega e peraltro amico. Questo purtroppo comprometterà tutta la vostra giornata, evitate di incontrarvi con chiunque.

CAPRICORNO: Questa giornata in campo lavorativo vi regalerà molte soddisfazioni. La serata passatela con il vostro partner, l’amore procede a gonfie vele.

ACQUARIO: Avete avuto un’incarico molto importante dal vostro datore di lavoro e ci tenete tanto a portarlo a termine e in modo positivo, ma purtroppo la vostra famiglia non vi capisce e non vi è vicino.

PESCI: La vostra situazione di salute vi fa essere poco socievoli, respingete tutti. Si aggiunge a questo il poco affiatamento con il vostro partner.