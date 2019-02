Oroscopo di mercoledì 27 Febbraio: Leone indifferente, Pesci malinconico

ARIETE: Giornata nervosa, non siete tranquillo sul lavoro con voi stessi e neanche con chi vi circonda. Il comportamento del vostro partner vi lascia perplessi, anche perchè sapete che il colpevole non siete voi.

TORO: Avete creatività sul lavoro, è un buon momento, approfittatene. Purtroppo dovrete affrontare il vostro partner faccia a faccia, anche se rischiate un totale distacco.

GEMELLI: Sul lavoro siete molto ostinati e improduttivi e questo vi porterà poche soddisfazioni. Sicuramente vi dovete organizzare una serata di relax lasciandovi scivolare addosso i problemi.

CANCRO: Avete avuto qualche screzio lavorativo con i vostri colleghi e quindi il vostro umore non sarà dei migliori. Il vostro partner vi è vicino, ma purtroppo non riuscirà i risollevarvi.

LEONE: Fate un lavoro che vi permette di isolarvi, e voi lo fate. Al vostro partner mostrate una tale indifferenza che purtroppo vi porterà a delle conseguenze da non sottovalutare.

VERGINE: A lavoro avete troppi compiti e troppe situazioni insospese. Per questo motivo non riuscite a stare dietro alla famiglia e alle problematiche dei figli.

BILANCIA: Il lavoro procede a gonfie vele, ma succede qualcosa di banale che vi manda in tilt. Organizzate una serata con il vostro partner e gli fate pure un regalo abbastanza costoso.

SCORPIONE: Sarà una giornata di lavoro molto tranquilla. Purtroppo cambierà nel pomeriggio nel momento in cui fate ritorno a casa, ci sarà qualcosa che vi farà innervosire.

SAGITTARIO: Lavorate per l’intera giornata con ottimi risultati. Organizzate una bella serata con il vostro partner, ci sarà molto eros tra di voi.

CAPRICORNO: E’ arrivato il momento in cui dovete capire che dovete rallentare con il lavoro, vi sta portando conseguenze negative anche con la salute. La serata con il vostro partner sarà scontrosa e capricciosa, ogni tanto fatevi una risata.

ACQUARIO: Qualche attrito di troppo sul lavoro con i colleghi. In amore vivete una situazione in stand by, cercando di trovare qualcosa di diverso per riaccendere qualcosa tra voi.

PESCI: Avete delle tendenze ad incupirvi sia nei pensieri che nei modi di fare sia sul lavoro che con il vostro partner. Dovete cambiare, la vita non è questa.

