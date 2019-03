Oroscopo di mercoledì 6 Marzo: Gemelli insopportabili, chiuso lo Scorpione

ARIETE: Il vostro lavoro non vi da grosse soddisfazioni, volete creare qualcosa di vostro per un futuro migliore. Il vostro amore procede abbastanza bene e per giunta anche in modo vivace.

TORO: Il lavoro non vi preoccupa, procede abbastanza spedito. Siete in cerca del partner, non vi mancheranno certo dei nuovi incontri, avete tempo per fare una vostra selezione.

GEMELLI: Il vostro lavoro e i vostri colleghi vi rendono alquanto suscettibili e capricciosi negli ultimi periodi. Questo vostro atteggiamento non vi aiuta nel campo amoroso, rinviate a giorni migliori.

CANCRO: State combattendo per cambiare la vostra situazione di salute, vi porta scompenso sul lavoro. In amore state cercando la persona giusta, ma in questo momento dovrebbe capire anche i vostri problemi, attendete.

LEONE: Sul lavoro state attraversando un buon momento e per certi versi anche fortunato. In amore invece siete una persona molto possessiva, questo non vi sarà proprio di aiuto con il vostro partner.

VERGINE: Siete molto stressati, e questo non vi aiuta ne sul campo lavorativo e ne su quello sentimentale. Dovreste ritagliarvi più tempo per voi stessi, magari trovandovi un diversivo.

BILANCIA: Siete molto criticato sul lavoro per il vostro look, avete bisogno di rinnovarvi. Anche se il vostro partner non la pensa come gli altri, voi dovete cambiare, lo dovete fare per voi stessi.

SCORPIONE: Siete molto chiuso sul lavoro e con i vostri colleghi, e fate bene. Lo siete anche con il vostro partner, e questo forse non è proprio un bene, dovete parlare di più.

SAGITTARIO: Riuscite sul lavoro a portare a termine i vostri compiti con rigore e impegno. La sera poi riuscite ad organizzarvi delle serate divertenti con gli amici o d’amore con il vostro partner.

CAPRICORNO: La fortuna è dalla vostra parte, il vostro lavoro vi piace, approfittatene. Siete molto simpatici e aperti con gli amici, e questo vi fa stare bene quando uscite.

ACQUARIO: Sul lavoro dovete impegnarvi un po’ di più, dovete avere più autostima, aprirvi. Se sarete così pure nel cercare l’amore non arriverete da nessuna parte.

PESCI: State provando a mettervi in proprio in quanto avete una vena artistica e la volete mettere al centro della vostra vita. Per questo state cercando un partner che vi capisca e vi segua per questa strada.