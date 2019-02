Oroscopo di sabato 16 Febbraio: Ariete e Leone nervosi, Scorpione sereno

ARIETE: E’ in generale una giornata negativa sia in campo lavorativo che in amore, oggi le vostre cose seguiranno tutte il verso sbagliato, cercate di non uscire di casa e stare lontani da tutti.

TORO: Il vostro buonumore inciderà sul lavoro e alla vostra creatività. In amore siete molto disinibiti, questo favorirà l’intimità con il vostro partner, vi divertirete.

GEMELLI: In ambito lavorativo la vostra ambiguità vi porterà ad alcune incomprensioni. Dopo un periodo burrascoso con il vostro partner ci saranno segnali di riavvicinamento.

CANCRO: In amore in questi giorni si presenterà a voi un’occasione importante, non state troppo a riflettere. Sul lavoro siete finalmente sulla buona strada, sarete produttivi e questo vi fa onore.

LEONE: Non state vivendo un momento di buona salute e questo vi fa stare molto nervosi. Il vostro partner non vi sarà di aiuto, evitatelo in questo momento.

VERGINE: Sul lavoro porterete a termine finalmente un’incarico che vi è stato dato tempo fa, e anche con ottimi risultati. In amore avete bisogno di chiarimenti, affrontate il vostro partner e parlatene.

BILANCIA: Fate molta attenzione sul lavoro, avete avuto un’incarico molto importante e i vostri colleghi non l’hanno presa molto bene. Dopo una mezza giornata di lavoro stressante, regalatevi una bella serata con il vostro partner in compagnia di veri amici.

SCORPIONE: Oggi non lavorate, dedicate la vostra mattinata ad un po’ di sport e regalatevi una serata che sarà davvero piena di amore e molto erotica.

SAGITTARIO: Se siete in qualche modo un’artista, stasera dedicatevi al teatro. In amore vi piace sorprendere il vostro partner, cercate anche qui di mettere in moto le vostri doti di artista.

CAPRICORNO: Avete una forte tendenza a litigare, purtroppo sul lavoro sarà difficile recuperare, in amore invece avete la fortuna di tenere una persona vicina che vi sopporta, non ne approfittate troppo.

ACQUARIO: E’ sabato, ma nonostante ciò vi buttate nel lavoro. Avete avuto delle divergenze con amici e parenti, non vi rimane che chiudervi in voi stessi e rimanere da soli.

PESCI: Incontrerete una persona che non vedevate da tempo, questo inciderà molto sul rapporto con il vostro partner, le voci sono maligne e girano, fate chiarezza prima a voi stessi e poi al vostro partner.