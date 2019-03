Oroscopo di sabato 2 Marzo: Ariete instabile, problemi per il Capricorno

ARIETE: Oggi avete la possibilità di fare qualche extra a lavoro, ma il vostro nervosismo non vi aiuta. Strano, perchè questo sabato vi prospetta una buona compagnia.

TORO: Oggi non vi sentite troppo giù, evitate di isolarvi, non commettete questo errore. Cercate di essere più disinibiti del solito, fate piacere al vostro partner.

GEMELLI: Avrete alcuni fastidi legati ad una salute precaria. Riceverete nel pomeriggio una notizia positiva, una piccola avance da parte di qualcuno che vi ha apprezzato per qualcosa.

CANCRO: Cercate di non stare troppo a rimuginare su questioni vecchie e passate. Dedicatevi ai vostri hobby e passate una bella serata con il vostro partner.

LEONE: Quella appena conclusasi è stata una settimana piena di rabbia e delusione. Provate a praticare uno sport o addirittura dedicatevi allo yoga. La serata cercate di farla diventare romantica.

VERGINE: Il sabato è un’occasione per staccare la spina. Incontratevi con una persona che credevate lontana, parlate e confrontatevi, ma attenti a non essere troppo petulanti.

BILANCIA: Oggi è la giornata giusta per dedicarvi un po’ alla famiglia, non lo fate da molto tempo. Ci saranno momenti di tenerezza che vi serviranno per riprendervi da situazioni non proprio positive che avete vissuto nel recente passato.

SCORPIONE: Sabato è una bella giornata e siete di buon umore. Organizzatevi una bella serata con amici e partner, così sarete liberi di esprimervi come volete.

SAGITTARIO: In settimana avete avuto molti elogi dal capo per un lavoro svolto bene. Fate attenzione a non vantarvi troppo di questo, nella vita ci sono anche altre cose importanti, la famiglia, gli amici, la salute.

CAPRICORNO: Questa giornata sarà piena di contrattempi che vi porterà ad avere problemi di natura economica. Dovrete ragionare di più ed essere più flessibili.

ACQUARIO: I dissapori in famiglia sono a causa vostra, non trattate tutti nella stessa maniera. Fate qualche passo indietro e cercate di non essere troppo rigidi. Equilibrate il tutto per non subire delle critiche.

PESCI: Avete passato una settimana di lavoro molto stressante, avete voglia di passare un sabato all’insegna della tranquillità, una passeggiata nel verde e dedicarvi agli hobby. In serata, se capita si esce.