Oroscopo di sabato 23 Febbraio: Leone positivo, Toro e Pesci riflessivi

ARIETE: Tempo fa avete avuto un compito dal vostro datore di lavoro e lo avete completato brillantemente. In amore passerete una giornata rilassante e riflessiva, e piena di sorprese.

TORO: In amore di recente avete avuto una brutta delusione che vi ha profondamente ferito e demoralizzato. Avete fatto un’incontro ultimamente, riflettete bene su cosa fare.

GEMELLI: Oggi e domani non lavorate, avete tutto il tempo sul campo lavorativo per pensare al vostro futuro. Avete bisogno di isolarvi un po’, sarebbe bene anche dal vostro partner.

CANCRO: Oggi siete libero da pensieri e dal lavoro. Vi organizzate una bella giornata di passione fatta da forte emozioni e sesso. Cercate di non far stancare troppo il vostro partner, ad un certo punto uscite e fategli un bel regalo, apprezzerà.

LEONE: La giornata di oggi vi servirà sicuramente per staccarvi dalla tecnologia e rilassarvi, magari una bella passeggiata la mattina, un riposino il pomeriggio e una bella serata con il vostro partner.

VERGINE: Dipende molto da voi se questa giornata volete farla diventare negativa. Il consiglio è che vi do, nonostante sia sabato, cercate di non uscire e non avere contatti con nessuno.

BILANCIA: Avete dei problemi importanti in famiglia, precisamente con i figli. La pensate in modo completamente diverso dal vostro partner su una questione che riguarda loro, ci saranno scintille.

SCORPIONE: In mattinata cercate di rilassarvi, ma la serata non sarà a vostro favore. Il vostro partner vi comunicherà che stasera uscirà con amici/amiche, e questo colpirà molto la vostra gelosia.

SAGITTARIO: Al contrario di quello che è per molti, per voi questo sabato sarà un giorno lavorativo normale, l’importante che la vostra serata la dedicherete alla persona amata.

CAPRICORNO: Vi dovete rassegnare ai malumori e ai piccoli acciacchi del vostro partner, la serata del sabato non si rivelerà molto soddisfacente.

ACQUARIO: Siete un tipo molto ansioso, e sin dalla mattina siete molto sofferente. Organizzatevi questa serata per stare a casa facendo attenzione di non mangiare troppo e rilassandovi a vedere un po’ di televisione, magari in compagnia.

PESCI: Vi impunterete su una questione che vi sta molto a cuore senza però tener conto che chi vi è vicino non la pensa come voi, riflettete molto su questo.