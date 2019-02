Oroscopo di venerdì 15 Febbraio: Bilancia preoccupata, Acquario depresso

ARIETE: State attraversando un periodo buio con il vostro partner, cercate il dialogo, non tirate troppo la corda, potreste pentirvene. E’ ora di dare più importanza al vostro lavoro, non vi sottovalutate.

TORO: Attenzione ad avere un diverbio con il vostro capo, oggi è molto scontroso. Avete una situazione sentimentale con alti e bassi, andateci piano.

GEMELLI: La vostra situazione sentimentale è stabile, forse troppo, domani non si lavora, organizzatevi una cenetta. Il vostro lavoro vi porta ultimamente a chiudere parecchie collaborazioni, ottimo per i vostri progetti futuri.

CANCRO: Avete conosciuto da poco una persona e state capendo che finalmente potrebbe essere quella giusta. Il vostro lavoro vi porterà a fare una scelta, vi è stata proposta una nuova direzione, non siate indeciso.

LEONE: Per un periodo siete stato giù e il lavoro ne ha risentito, ora vi sentite finalmente distesi e potete così dare il meglio di voi. Con il vostro partner siete molto perfettini, volete tenere tutto sotto controllo e questo non gli piace.

VERGINE: Iniziate la giornata con lo sport, una bella corsa. A lavoro avrete, grazie ad un compito svolto, un compenso economico. La sera la passate tranquillamente rivolta ai vostri hobby.

BILANCIA: La situazione lavorativa sembra che stia migliorando, comunque siete ancora preoccupati. In amore tutto invece rimane invariato positivamente.

SCORPIONE: Avevate perso fiducia sia in campo lavorativo che in amore. Questa giornata però vi dimostrerà che se volete, reagite, e le cose si aggiusteranno.

SAGITTARIO: Già la settimana non era iniziata bene, ma oggi un malessere vi farà proprio rimanere chiuso in casa. Il vostro partner vi capirà e vi starà vicino.

CAPRICORNO: La vostra salute non brillerà e questo darà una brusca frenata alla vostra frizzantezza. Anche sul lavoro avrete dei problemi, un vostro superiore vi metterà alla prova, ma voi la supererete brillantemente.

ACQUARIO: La vostra depressione inciderà non poco in questa giornata sia sul lavoro, ve ne tornerete a casa, e sia sull’amore, non vorrete uscire la sera con il vostro partner.

PESCI: In amore avete dei problemi, oggi è la giornata buona per chiarirvi con il vostro partner. Sul lavoro fate un’errore che vi puo’ costare caro, sulla chiusura della giornata però riuscite a rimediare.