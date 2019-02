Oroscopo di venerdì 22 Febbraio: Gemelli sensibile, Bilancia ok in amore

ARIETE: Riuscirete finalmente a completare un’incarico di lavoro, avrete come risultato degli ottimi guadagni. In amore tutto procede nel verso giusto.

TORO: Lavorate più del dovuto, siete instancabili, avrete delle grandi soddisfazioni. Vi organizzerete una bella serata con il vostro partner, sarà molto piacevole.

GEMELLI: Sul lavoro siete poco brillante, date poco peso alle critiche che vi vengono mosse contro. In amore, grazie alla vostra sensibilità, tutto sta andando bene.

CANCRO: Sul lavoro siete molto stanchi e apatici, questo fate attenzione, vi farà commettere degli errori. In amore dovete avere più pazienza ed essere meno puntigliosi.

LEONE: Un venerdì che vi segna sul lavoro una settimana molto pesante, ma un venerdì vi regalerà una serata con amici, e poi una nottata di intimità da non sottovalutare.

VERGINE: La giornata lavorativa passerà senza scossoni. Purtroppo la serata con il vostro partner subirà un forte scossone, non vi sentite amati, chiaritevi e provate a venirvi incontro.

BILANCIA: Sul campo lavorativo tutto procede bene. In amore tutto viaggia perfettamente in sintonia, i vostri progetti possono iniziare a diventare realtà.

SCORPIONE: Avete dei colloqui da fare a lavoro, valutateli bene tutti prima di prendere una decisione definitiva. In amore evitate di fare discussioni, non è una buona giornata.

SAGITTARIO: Avete raggiunto finalmente serenità sul posto di lavoro, evitate i colleghi che vogliono rompere questi vostri equilibri. Una bella uscita con amici stasera vi farà bene.

CAPRICORNO: Sul lavoro oggi non è proprio una bella giornata, iniziate a pensare di cambiare aria. Uscite con il vostro partner stasera, vi servirà a distrarvi.

ACQUARIO: A causa di una vostra non perfetta situazione di salute, non riuscite proprio a sopportare nessuno sul posto di lavoro. Un po’ meglio in serata quando decidete di uscire con amici.

PESCI: Sul lavoro la vostra giornata sarà normale. La vostra situazione in famiglia non vi da tranquillità, nemmeno il vostro partner riesce a farvi ragionare su delle vecchie questioni accadute in passato.