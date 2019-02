Oroscopo giovedì 14 Febbraio, San Valentino

ARIETE: Una giornata incentrata sul lavoro vi farà perdere di vista il vostro partner, cercate almeno di salvarla in serata organizzando un’uscita.

TORO: Fate attenzione in questa giornata, avete fatto delle promesse, cercate di mantenerle. Buona la giornata lavorativa iniziata bene e conclusasi ancora meglio, stasera uscite e divertitevi.

GEMELLI: Sia sul campo lavorativo che di coppia non è proprio una bella giornata. La differenza è che mentre sul lavoro non dipende da voi, in amore se usate un po’ di creatività, qualcosa di buono puo’ uscire.

CANCRO: Fisicamente non state attraversando un buon momento, e per questo organizzatevi una giornata tranquilla sul lavoro, e riposatevi la sera.

LEONE: Sul campo lavorativo è tutto tranquillo. In amore fate attenzione, con il vostro partner vi sembra che è tutto amore e eros, ma………..

VERGINE: Sul lavoro sarete preso dal successo e dai guadagni. In amore siete sopraffatto dal vostro partner che in intimità vi fa sentire a disagio, vorreste viverlo più spiritualmente.

BILANCIA: Sul campo lavorativo è tutto ok, stasera avete organizzato una cena tra colleghi con i vostri partner. Il San Valentino vi riserverà una sorpresa da parte del vostro partner, logicamente dopo la cena con amici.

SCORPIONE: Sul campo lavorativo state vivendo un periodo molto stressante e per questo il vostro partner deve avere molta pazienza, anche stasera non organizzerete niente.

SAGITTARIO: Oggi sarà un giorno molto particolare in amore. Incontrerete una persona che non vedevate da tempo, un colpo di fulmine.

CAPRICORNO: Siete molto carichi sul lavoro e in amore. Questa giornata vi porterà a fare un regalo molto importante e di conseguenza vi regalerà una serata di passione.

ACQUARIO: In campo lavorativo avete delle grosse prospettive. In amore passerete una serata all’insegna di progetti in pieno accordo con il vostro partner, e dopo sarà una notte tutta di passione.

PESCI: Rischiate grosso sul lavoro, vi mettete in gioco, cosa che potreste evitare. In amore invece avete organizzato una giornata piena di creatività che vi porterà a passare una notte piena di amore.