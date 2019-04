Oroscopo lunedì di Pasquetta 21 aprile, dall’Ariete ai Pesci

Oroscopo lunedì di Pasquetta 21 aprile 2019, con le uscite fuori porta, amore per l’Ariete e Sagittario, fortuna per il cancro, ottimismo per il leone e il sagittario, ecco cosa prevedono gli astri segno per segno.

Oroscopo lunedì di Pasquetta dall’Ariete alla Vergine

Ariete: giornata all’insegna dell’amore, Venere e Mercurio in ariete, innescano nuove sensazioni, per chi è single incontri interessanti non solo sotto l’aspetto dell’amore ama anche intellettualmente.

Toro: il vostro controllo e precisione vi ha stancato, cercherete nel giorno di Pasquetta di uscire dagli schemi, vi lascerete andare a nuovi stimoli.

Gemelli: Marte nel vostro segno, in amore successo assicurato, godetevi ogni momento.

Cancro: la fortuna si avvicina, presto riuscirete a realizzare i vostri progetti, periodo molto fortunato e non solo in amore.

Leone: improntato all’ottimismo, successo in amore, porterete allegria nel gruppo dei vostri amici, siete molto ricercato, i single faranno grandi conquiste, un vostro atteggiamento improntato sull’ottimismo vi garantirà successo in amore. Un trigono perfetto con Giove e Venere che include anche voi posizionandovi al centro.

Vergine: State vivendo un momento difficile, avete difficoltà a vivere in pieno le vostre esperienze. La paura di avere nuove delusioni vi frena, attenti anche all’aspetto economico, non è il momento migliore per fare investimenti.

Oroscopo lunedì di Pasquetta dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Il passato ritorna sempre e blocca le vostre emozioni, tutto assume una forma negativa. Anche in amore non riuscite ad essere voi stessi creando artriti con il partner. Mercurio e Venere in opposizione.

Scorpione: State vivendo un periodo pesante, siete nervosi e litigiosi. Dovete avere pazienza nell’attesa che questo periodo buio lasci spazio a giorni migliori.

Sagittario: amore e passione al culmine per gli amici del sagittario, siete ottimisti e guardata al futuro con fiducia. La vostra strada è tutta in salita.

Capricorno: fortuna nel lavoro, finalmente raccoglierete i frutti sperati, diverso è per l’amore, Saturno non vi lascia libero di godere di momenti di passione e slancio.

Acquario: la vostra calma vi farà vivere un inteso rapporto di coppia, il vostro partner vi riempirà di attenzione e vi sarà vicino come non mai. Un’ottima intesa.

Pesci: qualche problema di salute che si risolverà presto, i cambiamenti in questo momento non sono ben viste dagli astri. Quindi, siate calmi senza colpi di testa, questo periodo negativo finirà presto.