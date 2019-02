Oroscopo mercoledì 13 Febbraio: guadagni per il Toro, ottimismo per i Gemelli, gelo per il Capricorno

ARIETE: Se vi sentite insicuri in amore, chiaritevi, vi toglierete ogni perplessità. Grazie alle vostre capacità sul lavoro vi affermerete e sarete felici e orgogliosi di voi stessi.

TORO: Sul campo lavorativo avrete dei grandi successi e di conseguenza aumenteranno i vostri guadagni. In amore vivete una giornata all’insegna della passione, approfittatene.

GEMELLI: La vostra dedizione e passione a lavoro vi fa ottenere degli ottimi risultati. In amore dei problemi che avevate avuto in precedenza si risolveranno migliorando il dialogo con il vostro partner.

CANCRO: In amore siete molto triste e questo non porta un gran giovamento nel vostro rapporto di coppia. Dei problemi in famiglia non vi faranno stare al top e di conseguenza sul lavoro siete molto distratti.

LEONE: A costo di troncare una relazione che va avanti da tempo, decidete di dare una svolta alla vostra vita e la affrontate. Sul lavoro non vivete un gran bel momento, valutate altre occasioni nel caso si presentassero.

VERGINE: Avete molti dubbi sul vostro partner, o lo affrontate o vivete il rapporto di coppia con slancio e vi abbandonate a sensazioni dolci. Per questo siete stressati e poco attenti sul lavoro, ci potrebbero essere richiami dal vostro capo.

BILANCIA: Siete molto apatici, ci vorrebbe una forte spinta, vi mancano i sentimenti, reagite. I vostri colleghi lo capiscono e invece di aiutarvi si prendono gioco di voi, reagite.

SCORPIONE: Avete problemi familiari che vi rattristano, non ve la prendete con il vostro partner. Sul lavoro avete degli alti e bassi, non spendete troppo, potreste poi rimanere a secco.

SAGITTARIO: Farete un’incontro che diventerà subito amore, magico da vivere, passate all’azione e non ve ne pentirete. Sul lavoro sono previsti dei buoni guadagni.

CAPRICORNO: Siete troppo presi da impegni che possono essere lavorativi e scolastici e per questo mettete un’attimo da parte il vostro partner, non esagerate però perchè si potrebbe generare una situazione incolmabile.

ACQUARIO: In amore vi piace sognare e fare progetti, è il momento giusto per attivarvi. Sul lavoro siete già da tempo impegnato in una battaglia, insistete, la vittoria è vicina.

PESCI: La vostra salute non vi aiuta in amore, siete triste, cercate di superare gli ostacoli con coraggio e facendovi aiutare. Meno male che sul lavoro c’è una calma piatta.

Oroscopo di martedì 12 Febbraio: buona per la Vergine, Scorpione al top, Pesci in recupero