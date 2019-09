Attenti al Play Store: rischiate di distruggere la batteria del telefono

Avete per caso notato ultimamente un rallentamento del vostro telefonino? Fate attenzione, ci sono due app in giro che possono causarvi qualche incoveniente, possono arrivare fino a distruggervi la batteria del vostro telefono. Alcuni ricercatori hanno scoperto due app molto pericolose, possono rallentarvi il telefonino fino al punto di renderlo inutilizzabile. Questa allerta truffa è stata lanciata per famose utility Play Store, che sono state scaricate milioni di volte dagli utenti. Google ha già rimosso questi prodotti, per voi se non lo avete ancora fatto, vi conviene effettuare al più presto la disinstallazione.

Vediamo quali sono le app sospette nel Play Store

Alcuni utenti hanno notato un rallentamento del loro smartphone o tablet a seguito delle installazioni di: Idea note e Beaty Fitness. Hanno portato sgomento tra gli smartphone per circa un anno, ma poi sono state rimosse. Hanno ingannato gli utenti posizionando banner pubblicitari in posti dove gli utenti difficilmente li individuavano.

I dispositivi sono stati infettati in diversi modi passando per notifiche ad hoc. La loro attività molto sospetta, si è scoperta quasi subito, come subito si è notato un forte decadimento della batteria dello smartphone. Lo sviluppatore di queste applicazioni, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione nonostante le numerosi esortazioni corrisposte da Google e dai ricercatori via email.

Attenzione a due app pericolose su Google Play Store, quali sono?