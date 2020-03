Attenzione a chi usa le lenti a contatto colorate, sono da evitare

Bisogna fare attenzione per tutti quelli che usano le lenti a contatto colorate, sono da evitare, possono causare infezioni alla cornea e portare alla cecità.

Attenzione alle lenti a contatto colorate: possono essere pericolose

Le lenti a contatto colorate possono far cambiare le sembianze di una persona in due secondi, ma secondo molti oculisti sono completamente da evitare, possono rappresentare un grave pericoli per gli occhi, precisamente alla cornea fino a portare alla cecità.

Avvertono gli specialisti, che le lenti a contatto usate per uso cosmetico, spesso sono di una qualità scadente e di conseguenza possono causare dei rischi per abrasioni alla cornea graffiando l’occhio. Se questo graffio si dovesse infettare, si può causare un’ulcera che può arrivare a causare fino alla perdita completa della vista.

Ma vale veramente la pena rischiare per avere un look diverso per una sera? Le persone che acquistano le lenti a contatto senza alcuna prescrizione rischiano molto di sviluppare un’infezione della cornea. Questo avviene anche perché chi li compra da solo non si avvale dell’aiuto di un esperto che potrebbe essere l’oculista seguendo esattamente tutte le norme di igiene per eseguire un’esatta applicazione.

Per evitare che possano sorgere inconvenienti spiacevoli raccomandiamo tutti i soggetti che si vogliono cimentare nell’uso delle lenti a contatto colorate, di rivolgersi ad un’ oculista e chiedere consigli sull’uso e le modalità.

Le lenti a contatto non sono accessori, sono degli strumenti medici, e se non si fa attenzione si corrono dei rischi enormi per la salute dell’occhio e per la salute stessa.

