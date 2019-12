Attenzione a tinte e liscianti per capelli: possono aumentare i rischi di tumore al seno

È stato fatto uno studio che ha dimostrato che ci potrebbe esserci un legame tra tinte e liscianti per capelli e i possibili rischi che si possono avere per sviluppare un tumore al seno. Non è una certezza ma questo studio americano dichiara che sia le tinte che le sostanze liscianti per capelli, per chi li usa con molta frequenza, provocano la possibilità di sviluppare un cancro al seno.

Vediamo esattamente cosa ci dice lo studio sulle tinte e liscianti che possono causare tumore al seno

È stato fatto uno studio su circa 46mila donne volontarie che per 8 anni hanno usato regolarmente tintura permanente per capelli sviluppando il 9% di probabilità rispetto alle donne che non hanno fatto uso, di ammalarsi. Il risultato che ha meravigliato, è che le donne afroamericane rischiano circa il 60% in più di ammalarsi rispetto alle donne caucasiche.

Gli studi affermano ma non danno certezza sulla correlazione, anche se poi ci si chiede di fare molta attenzione all’uso frequente di tinture per capelli e liscianti. Altra raccomandazione è che secondo sempre questi studi, il rischio diminuisce con l’uso di coloranti semipermanenti e temporanei.

La cosa che ci deve far riflettere è che da un lato ci sono degli studi che confermano questo pericolo che possono sviluppare le tinte e i liscianti e da un’altra parte degli studi che trasmettono le loro perplessità affermando che questo studio ha bisogno di approfondimento. A questo punto, in particolare le donne, si chiedono allora se tinte e liscianti si possono usare. Partiamo dal presupposto che molte sono le cose che non potremmo fare per non far del male alla nostra salute, e allora che cosa dire alle donne che usano questi prodotti? L’unica cosa che possiamo dire è quella di usarli con moderazione e senza esagerare, di prendere quelle di qualità facendo attenzione dove vengono comprate e se vi è possibile usare i coloranti semipermamenti o temporanei.

