Attenzione ai rossetti: il 33% di quelli analizzati sono pericolosi per la salute

Il rossetto è un prodotto molto usato dalle donne e si considera che almeno il 20% lo usa quotidiamente, e a volte lo mette anche più volte nell’arco della giornata, il restante lo usa solo in particolari occasioni o in occasioni speciali. Una cosa importante da chiarire, è che stiamo parlando di un prodotto che va a contatto con le labbra e può essere facilmente ingerito.

Bisogna fare attenzione con i rossetti, alcuni possono nuocere alla salute

Il fatto che possono essere ingeriti, ha portato Altroconsumo, per un senso di responsabilità, ad analizzarli in laboratorio e sono state prese in esame ben 14 marche di rossetti e cercare di capire gli ingredienti usati. Ben 5 marche di rossetti su 14 esaminati sono risultati nocivi, le marche da fare attenzione sono: Mac e Nyx, Kiko, Too Faced venduto nelle profumerie Sephora e Avril.

È stata riscontrata la presenza di metalli pesanti come arsenico, mercurio, piombo, cadmio, tutti componenti vietati dalla legge, se non in tracce. Ma quello che preoccupa è la presenza di oli minerali che sono derivati dalla raffinazione del petrolio, nascosti nell’etichettatura dai nomi paraffinium liquidum, paraffin, cera microcristallina e altro.

La legge consente l’uso degli oli minerali solo se trattati in modo da privarli di residui pericolosi e sostanze cancerogene, sennò se ingerite diventano molto pericolose, si possono depositare nel fegato, nella milza e nei linfonodi.

Quello che possiamo raccomandare a chiunque acquisti un rossetto o un burro di cacao di fare molta attenzione a quando si acquista il prodotto a leggere bene l’etichetta, assolutamente evitare di ingerirli, e fare attenzione ai componenti che se ingeriti sarebbero pericolosi per la salute, chiamati con questi nomi:

Synthetic Wax

Polyisobutene

Petrolatum

Paraffinium Liquidum

Paraffin

Ozokerite

Hydrogenated Polyisobutene

Hydrogenated Microcrystalline Wax

Ceresin

Microcrystalline Wax

Cera Microcristallina

