Attenzione al chemsex: è molto pericoloso e non va provato

Bisogna fare molto attenzione a questa nuova moda o tendenza, come la si vuol chiamare, che sta circolando, parliamo del chemsex, si parla di sesso e droghe, ma cerchiamo di capire bene a cosa si va incontro.

Il chemsex, molto pericoloso e si dovrebbe evitare

Ormai negli ultimi periodi, grazie anche ai social, ai giornali e ad altro, veniamo a conoscenza di tendenze particolari, alcune innocue e paragonabili a giochi, ad esempio può essere la Bucket Challenge, altre a rischi che possono essere gravi, tipo farsi una foto sulle gru, ma quella che sta girando ultimamente tra i giovani ed è pericolosissima, quella del chemsex.

Purtroppo parliamo di una cosa molto pericolosa, significa che la persona che prende una droga poi abbia dei rapporti intimi, chi pratica questo non sa nemmeno a cosa va incontro, ma lo accetta.

Iniziamo a dire che assumere droghe è una cosa illegale e contro la legge, assumere droghe senza sapere le conseguenze che possa avere sul vostro corpo è ancora più grave. Sapere l’effetto di una droga presa da un soggetto è impossibile, il chemsex, il piacere concentrato, ossia il sesso chimico, è ancora molto più preoccupante e pericoloso.

Le conseguenze che porta questa nuova tendenza sono innumerevoli, la prima è quella che il partner possa essere occasionale, quindi non si conosce con chi si ha rapporti; stando sotto effetto di droghe non si pensa ad avere un rapporto protetto e quindi a rischio di malattie ma anche a rischio di lasciare in stato interessante la donna con cui si ha il rapporto. La cosa che più preoccupa è che essendo droghe, non si può sapere l’effetto che può avere su una persona, che può essere diversa da un soggetto all’altro.

La cosa che più fa rendere inutile l’assunzione di queste droghe, che spesso vanno ad interferire proprio con l’erezione, e quindi risulta inutile prenderla rischiando solo di fare dei danni alla salute che possono essere anche gravi.

Altro pericolo per chi assume droghe, la provenienza, spesso non la si conosce, ma la chimica non è un gioco, e quindi quello che raccomandiamo a tutti e di non prendere nessun tipo di droghe.

