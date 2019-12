Attenzione al messaggio su WhatsApp del microchip, è una bufala

Ritorna di nuovo a girare la bufala su WhatsApp che si spaccia per un comunicato ASCOM. Alla fine, il messaggio invita a far girare la notizia e così dicembre 2019 è partita la solita catena bufala. impazza da un gruppo all’altro senza fine.

Il messaggio bufala che gira su WhatsApp

Comunicato ASCOM

attenzione,

in questi giorni vengono distribuiti dei portachiavi da agganciare all’interno della vostra auto; le persone ve li offrono gratuitamente presso i parcheggi o i distributori di carburante. non accettateli…essi contengono un microchip all’interno dei gadget.

Questi delinquenti poi vi seguono fino a casa e vengono a conoscenza dei vostri movimenti per effettuare intrusioni e furti.

Secondo la polizia si tratta di bande di rumeni.

Divulgare, per la sicurezza, anche ai vostri parenti.

Fallo girare. (fonte: questura)

Messaggio su WhatsApp: avvisate il mittente che si tratta di una fale news

Questo messaggio sta girando anche sui gruppi Facebook, ricordiamo che l’associazione Ascom ha già smentito con annuncio ufficiale che trattasi di una fake news.

Si tratta dell’ennesima bufala con annessa catena di Sant’Antonio in cui molti utenti credono e proprio per questo provvedono all’invio del messaggio ai propri contatti. Ed è per questo che la bufala diventa virale creando false illusioni , paure e allarmismo.

Qualora dovreste imbattervi in questo messaggio non esitate ad informare alla persona che ve lo ha inviato che trattasi di una bufala, la catena all’incontrario è l’unico modo per fermare coloro che si divertono a inviare notizie infondate.

All’appello tra le tante catene di Sant’Antonio in questi giorni sta girando anche il messaggio di whatsApp che annuncia l’utilizzo della piattaforma a pagamento. Insomma, si finisce l’anno tra le fake news.

