Una lettrice ci segnala: Da giorni ricevo continuamente una telefonata da questo numero: 011 8953453 si spacciano per il call center TIM. Ho risposto la prima volta e mi hanno proposto un contratto per farmi rientrare in Tim, io ho detto che non ero interessata e di depennare il mio numero. Purtroppo, non finisce qui, la storia continua. Hanno chiamato tutti i giorni con cadenza diversa e sempre la stessa cosa, io non li faccio parlare dico che non mi interessa e chiedo di non essere più disturbata. Nessun risultato

Le chiamate continuano

Poche ore fa mi richiamano, decido di ascoltare la telefonata. Si spacciano per assistenza tecnica Tim perché io tempo fa ho segnalato un guasto (da premettere che non ho Tim da più di due anni). Mi fanno domande se il problema si è risolto, ecc.… Quando gli ho detto voi non siete Tim, ha detto come facevo io a saperlo? Che loro erano Tim…

Volevano truffarmi perché bastava che dicessi un “SI” di troppo e mi ritrovavo con qualche contratto o addirittura, dicendo i miei dati rubano i soldi dalla scheda. Vi chiedo cortesemente di segnalare la cosa, ho visto che voi fate molta attenzione a segnalarci tutto quello che succede.

Numero pericoloso: non rispondete

In effetti dopo la segnalazione della nostra lettrice, abbiamo provveduto ad effettuare un controllo sul numero: 011 8953453

Questo numero è stato segnalato più volte come sospetto e di dubbia provenienza. Per sapere se il numero che vi ha chiamato è un numero truffa, ci sono alcuni servizi web che offrono meccanismi di controllo e rating dei numeri di telefono. Permettono di sapere se un numero è pericolo per evitare la truffa del credito telefonico:

Tellows.it

Unknownphone.com

Chi-chiama.it

Chitelefona.com

Quando succedono queste cose il nostro consiglio e di segnalare il numero alla Polizia postale. È possibile controllare sulla pagina di Facebook della Polizia di Stato i numeri considerati altamente pericolosi e così evitare la truffa.

Ringraziamo la nostra lettrice per averci segnalato il problema.

