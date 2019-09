Attenzione alla macchina per il caffè Silvercrest venduta da Lidl

C’è un allerta o allarme importante, c’è un possibile difetto grave per quanto riguarda la macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1 con il marchio Silvercrest dell’azienda Kompernab Handelsgesellschaft MBH, e avverte assolutamente di non usare l’articolo sopra indicato, si prendono scosse di corrente sul guscio, ma non si può prevedere i danni che può causare.

Lidl diffonde il richiamo a scopo precauzionale

La Lidl diffonde il richiamo a scopo precauzionale in quanto si sente responsabile, la macchina da caffè espresso è venduta nei suoi punti vendita, il codice articolo del prodotto interessato è 313486, individuabile sull’etichetta presente sul fondo dell’elettrodomestico dopo la sigla IAN. A causa di un errore di produzione non si esclude un grave difetto di fabbrica al sistema elettrico del prodotto.

Il problema sta nel guscio, il contatto con esso potrebbe farvi prendere una scossa di corrente. L’azienda produttrice raccomanda ai consumatori, chiedendo scusa, di prestare molta attenzione, evitando di continuare ad usare questo articolo, inoltre aggiunge che non c’è nessun altro prodotto a loro marchio che abbia problemi e che quindi si possono continuare ad usare. A tutte le persone che possiedono questa macchina da caffè, si raccomanda innanzitutto di non usarla, e poi di riportarla al più vicino centro discount Lidl, saranno interamente rimborsati, non c’è obbligo di presentazione scontrino per il rimborso, avverrà comunque.

