In questi giorni dove tutto è difficile e l’Italia combatte con l’emergenza Coronavirus, i truffatori non si fermano e continuano ad arrivare mail allarmistiche per confondere le persone in modo da farle cadere nella loro trappola, e purtroppo, ci vuole davvero poco. Un dubbio, una distrazione, la curiosità ed ecco il guaio è fatto.

Mail shipping: ecco di cosa si tratta

In questi giorni ci stanno arrivando email shipping (truffa) di questo tipo:

Oggetto: Aruba.it: Notifica urgente 13.08.2020

Gentile cliente (la mail ricevente):

ti informiamo che il dominio, a cui risulta collegato questo account di posta, scadrà il giorno 13.08.2020

COME RINNOVARE IL DOMINIO?

Scarica il PDF allegato all’email

Cordiali saluti

_____________________________________________

Servizio Clienti

in allegato due pdf

l’indirizzo dell’inoltrante è il seguente: clientewww-data56205710webserv@terral.ispgateway.de

Per confondere le idee alla fine della mail trovate questa dicitura: | Copyright @2020 Aruba S.p.As | Per favore non rispondere a questa email. Per contattarci, fai clic su Guida e contatti.

Qualche mese fa abbiamo segnalato questa: Truffa mail Aruba: ‘il tuo pagamento non è stato approvato’, fate attenzione vi rubano i dati

Mail Aruba, sara vero?

Ed ecco che alla notifica Urgente di Aruba, pensiamo: sarà vero? Mi sono dimenticata l’abbonamento?

La risposta è NO, vogliono farvi cadere nella loro trappola e in questi casi la prima cosa da fare e controllare l’indirizzo di emittenza: è truffaldino.

Se non siete ancora convinti, fate una verifica del vostro dominio, contattate Aruba telefonicamente o tramite mail, non aprite per nessun motivo gli allegati e cestinate il tutto il più rapidamente possibile.

Purtroppo, non basterà cancellarle la mail una sola volta, perchè continueranno ad arrivare, e dovete sempre cestinarle, fate molta attenzione.

Il pericolo è dietro l’angolo

Il termine “phishing”, deriva da fishing, significa pescare e si riferisce alla tecnica con cui il truffatore invia e-mail di massa a tutti gli indirizzi che è riuscito a ottenere (in modo illecito il più delle volte) con la speranza che il destinatario si abbastanza credulone da cascarci, aprile i file in allegato, il link per aggiornare i dati e inserire i dati personali, in modo da rubare dati personali e soldi.

Vi consiglio se avete ricevuto questa mail di scrivere al centro di assistenza di Aruba per denunciare il fatto.

