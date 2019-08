Attenzione alla moneta di 2 euro, alcune di esse valgono una fortuna

Fate attenzione a tutte le monete che avete nelle vostre tasche ed in particolare alle monete di 2 euro. Infatti, è di recente la notizia secondo cui circolano ben sette esemplari di 2 euro che possono farvi guadagnare anche 6 mila euro. Il che non è male data la situazione economica in cui tutta l’Italia sta navigando.

C’è chi colleziona francobolli, chi invece delle macchine in miniatura, chi delle carte e chi i soldi. Con questo vogliamo dirvi che la vostra fonte di ricchezza sono dei collezionisti disposti a pagare di tutto pur di avere le monete di 2 euro di cui vi stiamo parlando. Vediamo da vicino quali sono.

Quali sono i sette esemplari di 2 euro più ricercati

La prima moneta è chiamata Malta 2011. Essa ha un valore economico di 20 euro.

In dettaglio vi diciamo che essa rappresenta le prime elezioni libere di Malta del 1849 e la sua tiratura è stimata in 430mila esemplari.

La seconda moneta è chiamata Spagna 2009.

Il suo valore è tra i 60 ed i 140 euro a seconda di anno ed edizione.

Essa è la moneta da 2 euro commemorativa di quello che è stato l’anniversario dell’Unione economica e monetaria.

La terza moneta si chiama Slovenia 2007.

Di questa ce ne sono soltanto 40mila esemplari in giro.

Per quanto riguarda il suo valore economico, essa vale circa 40 euro e commemora il 50° anniversario del Trattato di Roma.

Gli esperti del settore ritengono che possa arrivare anche ad una cifra molto più grande.

La quarta moneta si chiama Cipro 2008

Raffigurante ‘el Idol de Pomos’, di essa ce ne sono appena 90mila esemplari.

Il suo valore stimato è di 200 euro in media.

La quinta moneta si chiama San Marino 2004.

Ha un valore economico di 190 euro, e raffigura l’effige di Bartolomeo Borghesi, stimato antiquario e numismatico italiano.

La sesta moneta è chiamata Monaco 2007.

Questa davvero porta una grande ricchezza con se perché viene pagata fra i 3mila ed i 6mila euro.

Essa ha questa cifra grandiosa perché rappresenta Grace Kelly su uno dei lati.

L’ultima moneta si chiama Vaticano 2005.

Vale 300 euro e ce ne sono 100mila copie.

Su di essa viene celebrata la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, ma non si esclude che col tempo possa valere di più.

Leggi anche: Arriva la moneta da 40 centesimi: ecco a cosa serve