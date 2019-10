Attenzione alle false raccomandate dall’agenzia delle Entrate: è una truffa

Attenzione, c’è una mail truffa in giro nel web per rubare i vostri personali dati bancari, è una falsa raccomandata digitale dell’agenzia delle Entrate-Riscossione. Per questo motivo si rischia di spalancare le porte delle credenziali bancarie e dei dati personali propri dei cittadini che vengono raggirato e truffati via web. È la stessa Agenzia delle Entrate che con un comunicato avverte i contribuenti.

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate avverte

Una nota dell’Agenzia delle Entrate avverte che sono in corso tentativi di truffa via email tramite l’invio di una raccomandata digitale che invita a cliccare sul link per accedere a documentazione e codici, dati chiesti per poter rubare dati personali e credenziali bancarie del malcapitato.

Il rischio di cascarci è alto, le email sono ben fatte e anche l’oggetto è ben studiato, sono relative a presunti documenti esattoriali con un numero di riferimento, logicamente errato, da visionare collegandosi al link “Accedi a documento”. La cosa è fatta talmente bene che quando il povero contribuente ci va a cliccare sopra, la prima cosa che esce è il logo delle Agenzia delle Entrate, cosa che rende la cosa credibile ma che purtroppo invece da inizio alla truffa.

Con un comunicato l’Agenzia delle Entrate si dichiara completamente estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda assolutamente di non cliccare sui collegamenti presenti e soprattutto di non fornire i propri dati e la propria documentazione nella pagina web indicate tramite la email fasulla, anzi, non solo di non aprirla, ma di eliminarla in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica.

L’ultima truffa: come rubare i soldi al Bancomat con un trucco

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062