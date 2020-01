Attenzione alle perle di acqua colorate: sono un pericolo per i bambini

Se avete comprato o avete ricevuto in regalo per i vostri figli le perle d’acqua per usarle come decorazione, fate molta attenzione tenetele lontano dai bambini, sono pericolose. In Francia è stato diffuso un allarme, I bambini le possono scambiare per caramelle e c’è il rischio che possono ingerire e causare grandi problemi di salute.

Fate attenzione alle perle di acqua colorate: possono essere ingerite dai bambini e causare seri danni.

Il problema di ingerire si può rilevare molto grave, una volta ingerite il loro volume può aumentare notevolmente e causare ostruzione intestinale. Per i casi più gravi addirittura bisogna andare in ospedale e intervenire chirurgicamente, guai a sottovalutare il problema. Altro rischio che si può presentare e anch’esso molto garve, è il soffocamento.

È assolutamente consigliato di tenerle lontano dalla portata dei bambini, è facile scambiarle per caramelle e di conseguenze attirati ed essere ingerite. Le cose da fare se nel caso vi accorgete che sono state ingerite queste perle di acqua colorate sono due: portare subito la persona che le ha ingerite in ospedale e raccontare l’accaduto, e poi chiamare un centro antiveleni per chiedere consiglio su cosa fare, a parte che andare in ospedale.

