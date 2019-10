Attenzione alle sigarette elettroniche, ti possono uccidere

Siamo solo a poche settimane di distanza dalla notizia che ci è rimbalzata dall’America del primo decesso a causa delle sigarette elettroniche, e ci siamo sempre chiesti se la notizia era vera o era una fake news. Le Iene con un loro servizio, sono andati di persona a Chigago, e si fanno raccontare le drammatiche storie ed esperienze di ragazzi che si trovano tra la vita e la morte, e sembrerebbe, a detta di medici, proprio per aver svapato.

Sigarette elettroniche: con le Iene andiamo a scoprire le vere storie raccontate dai protagonisti

L’inviato delle Iene è volato a Chigago proprio per capire, tramite le persone direttamente coinvolte, se svapare sia davvero pericoloso per i polmoni, e ci racconta le storie di numerosi ragazzi che si trovano in gravi condizioni di salute e sembrerebbe proprio a causa delle sigarette elettroniche.

La prima storia che ci racconta, è quella di una mamma che ha il figlio ricoverato in terapia intensiva e si trova in coma da dieci giorni, mantenuto in vita solo dalle macchine e che dichiara: mio figlio non ha mai avuto niente, nemmeno l’asma, è sempre stato in ottima salute.

Racconta ancora che il figlio ha una gravissima infezione polmonare, che a detta dei medici che lo hanno in cura, è stata provocata dall’uso della sigaretta elettronica e questo e ha distrutto i polmoni del figlio.

Addirittura la mamma del ragazzo dichiara che è stata contattata da un centro di Atlanta perché stanno esaminando in particolare questo caso in collaborazione con i dottori che hanno in cura il ragazzo.

Ma perché in Italia questo allarme non è ancora arrivato?

Questa storia non è un caso isolato in America, ci sono altre testimonianze che sembrerebbero inequivocabili, in America le malattie per chi usa la sigaretta elettronica sono diventate una vera e propria epidemia.

Ma come mai in Italia questo allarme non c’è? Per saperlo è rendervi conto se sono pericolose anche in Italia vedete e seguite il servizio delle Iene di giovedì, e prima che vi accada qualcosa di irreparabile fatevi spesso controllare da un medico.

Sigarette elettroniche: ecco la sostanza che fa ammalare

