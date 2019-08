Attenzione alle termiti: possono mangiarsi i vostri risparmi

È purtroppo accaduto ad una donna indonesiana di 23 anni, dopo la morte di sua nonna, ha scoperto che le termiti, insetti del legno, si erano mangiato dieci milioni di rupie. Sembra una storia incredibile ma è vera, i risparmi di una vita, dieci milioni di rupie divorati dalle termiti, la disavventura scoperta solo dopo la morte dell’anziano signora.

Vediamo in dettaglio cosa è successo

La povera signora anziana, aveva custodito con molta cura i suoi risparmi deponendoli in una busta di carta e conservandoli in un cassetto nel suo armadio, questa decisione è stata presa dalla signora perché aveva sempre ritenuto che metterli su un conto corrente in banca fossero stati meno sicuri.

Alla sua morte, nel mettere ordine nel suo armadio, la macabra scoperta della nipote, che con stupore, ha scoperto il fascio di banconote che erano stati divorati, crollandogli così il mondo addosso.

Aprendo quel cassetto, ha notato che c’era qualcosa di strano, in primis ha notato subito la busta rotta e poi prendendo in mano le banconote, ha notato che la maggior parte di esse erano state rosicchiate.

Le termiti sono degli animaletti che mangiano il legno, in questo caso non avevano mangiato solo parte del cassetto in legno, ma purtroppo si erano spinte ben oltre mangiandosi le banconote provocando dei danni ingenti. La donna era una persona che nella vita aveva fatto tanti sacrifici accumulando un vero e proprio jackpot, 10 milioni di rupie indonesiano equivalgono a 640 mila euro, e non è poco, tutti andati in fumo, anzi in briciole.

