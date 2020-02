Attenzione alle truffe telefoniche: ecco a quali numeri fare attenzione

A volte riceviamo delle telefonate che non solo ci infastidiscono solo a riceverle, ma dobbiamo fare attenzione perché possono nascondere delle insidie sia economiche che per i nostri smartphone.

Siete stanchi di ricevere telefonate fastidiose e indesiderate: ecco a quali numeri fare attenzione

Tutte queste chiamate indesiderate nascondono molte insidie, sia per i telefonini che per le nostre tasche, molto spesso questi call center appartengono ad aziende fantasma che operano da chissà da che parte del mondo, di conseguenza è importante conoscere quali possono essere i numeri da fare attenzione tenendo ben in vista la lista nera.

Ormai le truffe si sono spostate sul mondo virtuale e non più a quello fisico, è quelle che stanno trovando campo fertile sono quelle fatte da call center criminali.

Una truffa che sta girando in questi giorni, è quella che invita i consumatori a cambiare gestore telefonico, in questo caso Tim, perché è in procinto di aumentare le tariffe delle bollette, ecco i numeri da fare attenzione e non rispondere proprio:

0108480111

0318366211

3315084731

039237178

0421365112

Questi numeri li potete memorizzare tranquillamente nella lista nera del vostro smartphone.

Attenzione a queste non chiamate

C’è un altro tipo di chiamata e di tentata truffa che sta mettendo in pericolo i crediti di parecchi utenti, in particolare le persone anziane che per inesperienza e ingenuità possono commettere degli errori, e questa truffa arriva dalla Tunisia.

Viene chiamata telefonata “muta”. Una volta che vi squilla il telefono e voi andate a rispondere, nessuno vi risponderà e dopo poco riattaccheranno. Uno su dieci che fa, in particolare se siete un anziano, ritelefonate pensando che qualcuno vi abbia cercato. Nel momento in cui rifate il numero che vi ha chiamato, dall’altro lato scatterà un servizio a pagamento che prelevera’ i soldi dal vostro credito, i numeri che dovete mettere nella lista nerissima sono: +21628915036 e +21628914685.

