Attività da fare per i più piccoli durante la quarantena

Questi giorni di quarantena sembrano non passare mai, non si sa mai come impegnare le proprie giornate, su cosa concentrarsi e la cosa si complica ancora di più quando si ha dei bambini a casa. Molti genitori si trovono impreparati ad affontare una situazione del genere, a gestire più figli chi ne avesse e a cercare di lavorare e trovare un po’ di tempo per sé. Dall’altra parte, dopo che i bambini hanno giocato ai videogiochi, visto film, cartoni animati, ascoltato della musica non si sa più come intrattenerli davvero e questo diventa una gran bella sfida da superare. Esistono delle attività che non necessitano di particolari strumenti e che sono piacevoli da fare anche in famiglia. Vediamo quali sono.

Attività da fare a casa durante la quarantena, come intrattenere i nostri figli

La prima attività di cui vi vogliamo parlare è forse una delle più sottovalutate, ma davvero degli effetti soddisfacenti: fare un bel disegno.

Che sia chiaro: il disegno è costituito solo da forme, ma c’è un progetto dietro, un’idea alla base che deve essere ricreata.

Mettete i vostri figli con dei colori e delle matite in mano, chiedete loro di rappresentare tutto quello che passa per la loro testa, di non dare importanza al tempo dato che non si tratta di una gara.

Oppure, potrebbero ricopiare delle immagini di qualche cartone che piace loro.

Dall’altra parte, cercate di procurarvi dei pennelli e delle tempere: fate dipingere i vostri figli nel modo che più piace loro.

La creazione di un disegno li metterà in una situazione in cui dovranno ragionare davvero su qualcosa che piace loro. Potranno dare libero sfogo alla loro creatività diventando liberi da un’immaginazione imposta come quella dei videogiochi.

Altra attività da fare in casa è quella dei puzzle: cacciate quanti più puzzle possbile, e se ce n’è la possibilità compratene quelli da tanti pezzi così da impegnare quanto più tempo possibile i bambini.

Mettetevi insieme a loro e passate lunghi pomeriggi a cercare di teminare il puzzle.

Questo creerà un rapporto di squadra tra loro e voi e sarà un’altra attività in cui è richiesto loro di far funzionare il cervello, troppo spesso passivo ai videogiochi e alla tv.

Infine, un’altra bella attività è quella di chiedere loro di creare delle storie ed infine di leggerle a fine giornata.

Si andrà a creare una sorte di conferenza in cui ognuno parla di quello che gli è più piaciuto. Sarà anche un modo per voi genitori di capire meglio i loro gusti.

Portateli all’orto o in giardino, fate piantare loro qualche pianta o qualche ortaggio.

Fateli poi cucinare con voi, fatevi aiutare, preparate la pasta fresca e i dolci. Questo farà sentire loro importanti, attivi e funzionati, li farà sentire parte di qualcosa.

E quando assaggeranno quello che hanno cucinato si sentiranno anche soddisfatti.

