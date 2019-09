Auchan ritira milioni di bottiglie di acqua minerale: c’è presenza di detersivo

C’è un’allerta per quanto riguarda l’acqua minerale venduta nella catena di supermercati Auchan. È stata avviata un’allerta seguita da richiamo, il motivo è la possibile presenza di detersivo all’interno delle bottiglie d’acqua. Per ora non interessa direttamente il mercato italiano, ma comunque colpisce chi si trova ancora in giro per ultimare le vacanze, o per motivi di lavoro, e si reca in Costa Azzurra, lo ha segnalato la direzione generale della sicurezza alimentare francese.

Vediamo esattamente di cosa stiamo parlando

Non è nuova a questi richiami la multinazionale Auchan, ha dovuto richiamare da tutti i supermercati francesi l’acqua minerale a marchio PET da 5 litri per la presenza di detergente, il richiamo è stato deciso dopo che diversi clienti hanno informato e si sono lamentati con l’azienda di aver trovato il detersivo nell’acqua incriminata.

L’acqua esattamente colpita da questo episodio negativo , è l’acqua di sorgente di montagna Fonte dei Pirenei. Con un comunicato Auchan ha dichiarato che tutti i prodotti colpiti da questo richiamo, saranno immediatamente rimossi dalla vendita. Si consiglia ai consumatori che hanno acquistato il prodotto prima di questa allerta, e ne fossero in possesso, di non consumare il prodotto e riportarlo al più presto dove è stato acquistato, verranno subito rimborsati.

