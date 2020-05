Audi annuncia task force per veicoli elettrici autonomi

Audi ha lanciato un nuovo progetto chiamato Artemis per lo sviluppo di nuove tecnologie per la guida elettrica, altamente automatizzata, con un riferimento concreto al modello. Appena due mesi dopo aver assunto la carica di CEO di Audi, Markus Duesmann ha mobilitato un team di esperti nel settore automobilistico e tecnologico per questo compito, guidato da Alex Hitzinger, che è un ingegnere capo del settore automobilistico e attualmente la forza trainante della guida autonoma all’interno del Gruppo. Il primo incarico per la task force high-tech di nuova creazione è lo sviluppo di “un’auto elettrica altamente efficiente che deve essere in viaggio già nel 2024” e di creare un ecosistema che includa nuovi modelli di business intorno all’auto.

Audi ha lanciato un nuovo progetto chiamato Artemis

Il progetto ha lo scopo di integrare l’offensiva elettrica del Gruppo Volkswagen con 75 modelli elettrici pianificati entro il 2029. “La domanda era ovvia come potremmo realizzare ulteriori benchmark high-tech senza compromettere l’accessibilità economica dei progetti esistenti e allo stesso tempo sfruttare le nuove opportunità nei mercati “, ha detto Duesmann. Artemis intende soddisfare questo requisito e diventare un “progetto per il futuro sviluppo agile delle automobili in tutto il Gruppo Volkswagen”. In cambio, al team verrà data grande libertà e sarà in grado di attingere a tutte le risorse dell’intero gruppo. Il progetto sta lavorando sia online che offline tra Ingolstadt e la costa occidentale degli Stati Uniti.

A Hitzinger, il progetto è guidato da un esperto di sport motoristici che, tra l’altro, come Duesmann, lavorava come progettista di motori nella Formula 1. Dopo tre anni alla Apple nella Silicon Valley, dove è stato responsabile dello sviluppo del prodotto per veicoli autonomi, Hitzinger è tornato alla Volkswagen nel 2019, inizialmente per guida autonoma e documento di identità. Buzz su veicoli commerciali VW, ora a capo di Artemide.

Ti potrebbe interessare: Volkswagen, Audi e Porsche estendono di 3 mesi le garanzie sulle loro auto

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube