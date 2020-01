Audi cercherà una nuova soluzione estetica per le sue auto elettriche

I responsabili di Audi non sembrano essere convinti dal design del frontale delle loro prime due auto elettriche con la griglia Singleframe in alluminio satinato. Andreas Mindt, capo del design esterno di Audi, a proposito di ciò ha dichiarato: “Presto dovremo prendere una grande decisione sull’aspetto delle nostre auto elettriche”. Del resto la griglia non è solo un elemento funzionale, ma anche estetico. Essa infatti non solo deve essere perfettamente riconoscibile, ma deve anche essere una vetrina della tecnologia utilizzata.

Le auto elettriche di Audi potrebbero cambiare design, i responsabili del marchio non sembrano convinti dai primi modelli

Quindi i dubbi di Audi sembrano legittimi, essendo una decisione molto importante per il futuro dell’azienda che ha detto senza mezzi termini di puntare fortemente sulle auto elettriche per continuare a mantenere la leadership nel segmento delle auto di lusso.

Insomma in base ai commenti del capo del design di Audi, si evince molto chiaramente che per il futuro la casa automobilistica di Ingolstadt prepara una nuova immagine specifica del marchio per le auto elettriche di nuova generazione.

In poche parole dunque la griglia del concetto Audi e-tron GT non sarà il riferimento stilistico delle auto elettriche dell’azienda tedesca, si cerca un nuovo design. Probabilmente già nel corso dei prossimi anni avremo qualche nuovo indizio di quello che potrebbe essere il design dei futuri modelli elettrici del marchio tedesco.

Ti potrebbe interessare: La nuova Audi e-tron Sportback ha debuttato in occasione del Los Angeles Auto Show 2019

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube