Audi e-tron sarà realizzato in Cina

Audi e-tron sta ottenendo prestazioni più che accettabili sia a livello nazionale che in Europa. Durante il primo trimestre di quest’anno, il SUV elettrico Audi ha superato di gran lunga i suoi due principali rivali, la Mercedes EQC e la Jaguar I-Pace. La battaglia per la superiorità nel segmento dei SUV plug-in è in corso ed è appena iniziata. La casa dei quattro anelli è determinata ad aumentare l’impegno globale per la sua prima auto elettrica di serie. E la prova di ciò sono i piani che Audi ha per questo modello nel gigante asiatico. Audi e-tron sarà prodotta in Cina. Questa è un’ottima notizia per i fan cinesi di Audi. Poiché questa misura avrà un effetto diretto sui prezzi di questa auto elettrica in Cina.

Audi e-tron che sta ottenendo buoni risultati sul mercato in futuro sarà prodotta in Cina

La joint venture formata dalla stessa Audi con il suo partner locale, FAW, sarà incaricata di produrre la Audi e-tron. Tutte le unità prodotte lì saranno destinate al mercato cinese. Si prevede che tutto sarà pronto per iniziare la produzione in serie di questo modello nel paese asiatico a metà del terzo trimestre di quest’anno 2020. FAW-Audi produce già un’auto elettrica in Cina. In particolare, Audi Q2 L e-tron. La sua produzione avviene in uno stabilimento situato a Foshan, nella provincia del Guangdong, nel sud del paese. Questo modello, disponibile esclusivamente sul mercato cinese, è in vendita da molto tempo. Offre un’autonomia superiore a 250 chilometri e il suo prezzo parte da circa € 89.500 in cambio.

Attualmente viene importata la Audi e-tron venduta in Cina e la sua gamma è composta esclusivamente dalla versione e-tron 55 quattro , l’opzione più performante che possiamo configurare. Fornisce una batteria agli ioni di litio da 95 kWh che alimenta due motori che sviluppano una potenza massima di 408 HP grazie alla funzione Boost. A seguito di un recente aggiornamento del software, questa versione è in grado di percorrere un totale di 436 chilometri con una singola carica.

Ti potrebbe interessare: Volkswagen, Audi e Porsche estendono di 3 mesi le garanzie sulle loro auto

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube