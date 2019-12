Audi eliminerà tutti i pulsanti fisici nei suoi futuri modelli

Audi punta ad eliminare completamente i tasti fisici dalle sue auto del futuro. Il produttore tedesco con l’ultimo aggiornamento del suo sistema MMI Touch Response, ha già optato per un quadro strumenti digitale diagonale da 12,3 pollici, un touchscreen da 10,3 pollici e un terzo display da 8,6 pollici specifico per il climatizzatore. Esistono già pochi pulsanti fisici nelle auto della casa automobilistica di Ingolstadt, ma presto ce ne saranno ancora meno. Marc Lichte, capo designer di Audi, ha infatti confermato che grazie alla realtà aumentata in futuro nei nuovi modelli della casa tedesca non ci saranno più pulsanti fisici.

Audi in futuro punterà ad eliminare del tutto i tasti fisici dalle sue auto grazie alla realtà aumentata

Il dirigente di Audi ha pure detto che il cruscotto diventerà leggermente più piccolo e ridurrà la quantità di informazioni visualizzate, mentre i due touchscreen centrali saranno uniti in un unico pannello. La casa di Ingolstadt non pianifica una rivoluzione del design solo per i suoi interni, ma anche per quanto riguarda l’esterno.

Questo dovrebbe essere favorito dall’imminente rivoluzione della gamma con l’arrivo di numerose auto completamente elettriche. Il cambio di design esterno servirà anche a migliorare l’autonomia e l’aerodinamica delle future auto elettriche della casa tedesca. Vedremo dunque come Audi cambierà le cose in futuro per le sue auto. La rivoluzione dovrebbe iniziare nel giro di 4 o 5 anni al massimo.

Ti potrebbe interessare: La nuova Audi e-tron Sportback ha debuttato al Los Angeles Auto Show

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube