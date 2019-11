Audi nomina un nuovo CEO

Audi ha confermato che Markus Duesmann, ex membro del consiglio di amministrazione della BMW , diventerà il nuovo CEO dell’azienda. Il 50enne prenderà la posizione il 1 ° aprile del prossimo anno in sostituzione dell’attuale capo Bran Schot. Duesmann, il cui background è quello di un ingegnere meccanico, ha lavorato nel settore automobilistico per oltre trenta anni. I suoi ruoli precedenti includono il tempo in BMW, dove ha lavorato nello sviluppo di motori e, recentemente, come membro del consiglio di amministrazione per gli acquisti.

Audi ha confermato che Markus Duesmann diventerà il nuovo CEO

A proposito di questa nomina, il numero uno del gruppo Volkswagen Herbert Diess ha dichiarato: “Come ingegnere eccellente, Markus Duesmann farà tutto il possibile per sfruttare il grande potenziale del marchio Audi e dimostrerà ancora una volta la grande forza del marchio”. L’annuncio ha anche confermato che Schot, 58 anni, lascerà il Gruppo di comune accordo alla fine di marzo.

Herbert Diess lo ha ringraziato per il suo contributo al marchio dalla sua nomina nel giugno 2018: “Ha assunto la direzione di Audi AG in un momento difficile, ha gestito con successo l’attività e ha avviato importanti cambiamenti. Lo ringraziamo espressamente per questo. ” Schot aveva ricoperto la carica a titolo provvisorio, a seguito dell’arresto dell’ex CEO di Audi Rupert Stadler nel 2018 per il suo coinvolgimento nello scandalo Dieselgate.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.