Audi Q3: 5 stelle da NCAP USA per la sicurezza

Il SUV compatto Audi Q3 ha ottenuto il punteggio massimo di sicurezza globale della New Car Assessment Program (NCAP) della National Highway Traffic Administration (NHTSA) negli Stati Uniti nella sua ultima serie di test. I test di NCAP valutano le prestazioni dei veicoli nei crash test, inclusi test frontali, laterali e di ribaltamento. Questi tre test rappresentano la maggior parte dei tipi di incidenti sulle strade americane. L’NCAP della National Highway Traffic Safety Administration ha creato il programma di valutazione della sicurezza a 5 stelle per fornire ai consumatori informazioni sulla protezione dagli urti e sulla sicurezza in caso di ribaltamento di nuovi veicoli oltre a quanto richiesto dalle norme di sicurezza federali.

Tra le notevoli funzioni di assistenza alla guida disponibili su Audi Q3, il SUV compatto è equipaggiato di serie con Audi pre sense basic, che può aiutare a preparare il veicolo all’impatto iniziando a chiudere i finestrini laterali e il tetto apribile e pretendere le cinture di sicurezza anteriori. Inoltre, la parte anteriore standard Audi pre sense utilizza una fotocamera frontale e un sensore radar per monitorare l’area davanti al veicolo e fornisce avvisi visivi e acustici per aiutare a avvisare il conducente di situazioni potenzialmente pericolose.

Con la trazione integrale quattro standard, un nuovo audace design esterno, l’integrazione della tecnologia intuitiva e un’attenta flessibilità interna, l’Audi Q3 offre un forte ingresso nel marchio. Il SUV compatto è dotato di un motore TFSI da 2,0 litri, che genera 228 cavalli. Il display touch MMI, introdotto sui veicoli di punta, è di serie su Audi Q3. Audi Q3 offre una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida standard e disponibili, progettate per aiutare i conducenti a navigare con sicurezza su strada e traffico.

