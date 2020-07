Audi Q4 Sportback e-tron: ecco il nuovo ed elegante SUV elettrico

Audi ha svelato il concept Audi Q4 Sportback e-tron un concept su cui si baserà un prossimo SUV elettrico in arrivo. Non sorprende che sia molto simile al concetto di Audi Q4 e-tron presentato lo scorso anno, ma presenta un design più sportivo con il tetto inclinato. La casa automobilistica di Ingolstadt afferma che il concetto di e-tron Q4 Sportback è dotato di due motori elettrici, che si traducono in un sistema di trazione integrale con una potenza totale di 225 kW. La società tedesca parla di un’accelerazione da zero a 100 km / h in 6,3 secondi e una velocità massima di 180 km / h.

Un pacco batterie da 82 kWh alimenta il veicolo fino a 450 km in base allo standard WLTP, secondo Audi. La casa automobilistica tedesca afferma che la catena cinematica del concept è rappresentativa di ciò che verrà offerto nella “gamma di motori di alta gamma del modello di produzione della prossima serie”. Ci saranno anche versioni a bassa potenza con un pacco batteria più piccolo e un singolo motore che consentirà ad Audi Q4 Sportback e-tron di essere disponibile anche ad un prezzo inferiore.

Durante la presentazione, la società ha dichiarato che il loro obiettivo è che il veicolo abbia un prezzo di partenza inferiore a 40.000 euro. Il concetto presenta un design elegante ma aggressivo che dovrebbe avere un fascino piuttosto ampio. A quanto pare la versione di produzione del SUV elettrico di Audi sarà molto simile nello stile al veicolo mostrato in queste immagini. Con una lunghezza di 4,60 metri e un’altezza di 1,60 m, Audi Q4 Sportsback e-tron è solo leggermente più corta della Model Y e della Ford Mustand Mach-E, che dovrebbero essere i suoi maggiori concorrenti.

