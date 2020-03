Audi Q5 Sportback: nuova coupé SUV in vista

Audi ha confermato che lancerà quest’anno la Q5 Sportback, la versione coupé di uno dei suoi SUV di medie dimensioni. Audi ha utilizzato la conferenza stampa per presentare i risultati annuali del 2019 per annunciare il prossimo arrivo di Audi Q5 Sportback. Questa versione del famoso SUV della casa automobilistica di Ingolstadt arriverà sul mercato per competere con concorrenti come la BMW X4 o la Mercedes-Benz GLC Coupé.

L’imminente restyling di Audi Q5 porterà con sé la nascita di un nuovo modello di carrozzeria. Questa è la Audi Q5 Sportback, che non è altro che la variante coupé di questo SUV. Si tratta di un’operazione identica a quella effettuata dalla casa tedesca di recente con l’ Audi Q3 , che ha visto la nascita dell’Audi Q3 Sportback non molto tempo fa. Il corpo della Audi Q5 non dovrebbe crescere molto con il restyling. Il modello attuale misura 4.66 metri. Se si tiene conto del fatto che la differenza tra Q3 e Q3 Sportback è di circa 16 centimetri, la cosa logica è che il nuovo Q5 Sportback si avvicini a 4,7 metri.

L’estetica della nuova Audi Q5 Sportback sarà molto simile a quella della Q5 per quanto riguarda la parte anteriore. Le principali modifiche verranno dal montante posteriore, con il classico tetto in stile coupè. Maggiori dettagli su questo nuovo modello di Audi dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno notizie interessanti su questo futuro modello con cui la casa di Ingolstadt arricchirà la sua gamma con la speranza di vedere aumentare ulteriormente le proprie vendite.

