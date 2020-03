Audi sfida Tesla: ecco come

Audi spera di espandere il fascino dei suoi SUV completamente elettrici aggiungendo versioni S sportive di e-tron ed e-tron Sportback. I nuovi modelli combinano tre motori elettrici per una maggiore potenza e un maggiore controllo alle alte velocità, nel tentativo di corteggiare gli acquirenti che avrebbero potuto invece scegliere versioni prestazionali del Model X di Tesla. Le consegne di entrambe le auto con marchio S inizieranno quest’estate, ha detto un portavoce della casa automobilistica di Ingolstadt.

Audi e-tron è già in vendita, mentre le consegne della e-tron Sportback in stile coupé inizieranno all’inizio di aprile. Entrambi i modelli S utilizzano lo stesso pacco batteria da 95 kilowattora della versione e-tron 55, ma aumentano la potenza di picco a 496 CV da 402 CV. La potenza extra riduce il tempo di 0-100 km / h a 5,2 secondi, in calo da 5,7 secondi nella versione 55 e 6,8 secondi nel modello 50 a bassa potenza. La velocità massima per i nuovi modelli è 209 km / h.

I modelli S spostano il motore posteriore dal modello 55 all’assale anteriore e aggiungono altri due motori all’asse posteriore. I due motori nella parte posteriore forniscono la forza motrice principale durante la guida normale, con il motore anteriore che assiste quando è necessaria una maggiore accelerazione o quando viene rilevata una perdita di aderenza.

I due motori posteriori consentono anche il vettore elettrico della coppia, in cui le forze motrici possono essere mescolate tra le due ruote posteriori per aiutare sia in curva che in presa e persino consentire una modalità di deriva in situazioni di pista. Audi afferma che questo porta una nuova dimensione nella sua trazione integrale “quattro”. È la prima volta che tre motori sono stati utilizzati in un’auto elettrica di produzione di massa, ha affermato la società.

