Audi sta avendo problemi a costruire l’E-Tron

La produzione del veicolo elettrico Audi e-tron ha subito un brusco rallentamento poiché il marchio premium tedesco affronta una carenza di batterie, secondo il giornale belga L’Echo, costringendo allo stop almeno 145 lavoratori temporanei nello Stabilimento di produzione di Bruxelles Audi. Secondo quanto riferito, il problema dovrebbe ridurre la produzione di e-tron da 4.100 a 5.700 veicoli per il primo trimestre, segnalando un inizio tutt’altro che ideale per il primo veicolo elettrico a batteria del mercato di massa di Audi.

Audi e-tron problemi per la produzione del SUV elettrico

Secondo L’Echo, il problema deriva dall’apparente incapacità di LG Chem di soddisfare il livello di richiesta della cella della batteria di Audi, risultando in una quantità insufficiente per gli obiettivi di produzione di Audi.

“L’Audi e-tron e l’ Audi e-tron Sportback sono i nostri primi veicoli completamente elettrici”, dice il portavoce dello stabilimento Audi Peter D’hoore a L’Echo. “Si tratta di una nuova tecnologia di azionamento per la quale collaboriamo con 300 fornitori. La cooperazione è quindi complessa. Siamo di fronte a una situazione inaspettata e abbiamo adottato misure per stabilizzare le forniture”.

Audi aveva fissato un obiettivo ambizioso per produrre 24 unità dell’Audi e-tron all’ora, richiedendo l’assunzione di centinaia di lavoratori temporanei supplementari. Ma con la carenza di componenti vitali della batteria, l’output è in ritardo di 20 e-tron all’ora. In risposta al rallentamento, Audi inizialmente aveva pianificato di rimandare a casa circa 250 lavoratori temporanei, ma a tale azione si è opposto il sindacato, portando Audi a ridurre il numero di lavori temporanei sospesi a 145.

