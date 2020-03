Audi trasmetterà online la prima mondiale della nuova Audi A3 Sportback. Le persone interessate potranno seguire la presentazione il 3 marzo alle 9:50 (CET) su Audi MediaTV e sui canali social di Audi. Audi A3 ha dato origine al segmento delle compatte premium nel 1996. È il modello di maggior successo della sua classe fino ad oggi, avendo venduto oltre 5 milioni di veicoli. Audi vuole continuare questa storia di successo con la quarta generazione della A3. L’elettrificazione sistematica è naturalmente parte integrante di questo. “I modelli ibridi plug-in sono un elemento centrale nella nostra offensiva elettrica”, afferma Bram Schot, Presidente del Consiglio di amministrazione di Audi.

“Quest’anno offriamo una versione leggermente ibrida e una plug-in-ibrida dell’A3. Ciò significa che l’elettrificazione sistematica della nostra gamma di modelli ha ormai raggiunto anche la classe compatta ”. Per celebrare la prima mondiale online, Audi trasmetterà un programma della durata di circa 10 minuti per dare ai potenziali clienti una visione in anteprima del nuovo modello.

Il presentatore Tyron Ricketts guiderà gli spettatori durante l’evento e offrirà uno sguardo al futuro elettrico del marchio con la presentazione dei modelli Audi e-tron S. Dopo la conclusione della prima mondiale, saranno disponibili ulteriori filmati TV su www.audimedia.tv . Ovviamente cresce l’attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori di conoscere come sarà il nuovo modello e di sapere ogni dettaglio sulle specifiche del nuovo veicolo della casa automobilistica di Ingolstadt.

