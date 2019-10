Audi TT si trasformerà in un crossover elettrico

Le scarse vendite di Audi TT avrebbero convinto i dirigenti della casa automobilistica di Ingolstadt a trasformare il celebre modello in un nuovo SUV completamente elettrico. Secondo quanto riportato da alcuni magazine automobilistici inglesi e tedeschi, ci sarebbe stata una feroce battaglia nella sala del consiglio di amministrazione dell’azienda tedesca su come si sarebbe dovuta evolvere in futuro la TT. L’ex capo di Audi, Rupert Stadler aveva proposto l’idea di trasformare il modello in una Sportback a cinque porte.

La futura Audi TT si trasformerà in un crossover completamente elettrico

Da allora, Audi ha accelerato i suoi piani di elettrificazione e le vendite in calo per Audi TT hanno costretto l’azienda a un ripensamento radicale per il modello successivo. Finora quest’anno, Audi ha venduto solo 8.756 coupé e 3.362 edizioni roadster della TT a livello globale.

Il nuovo modello si dovrebbe chiamare Audi eTTron e arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Il modello si trasformerà in un crossover sportivo, con una lunghezza di circa 4,35 metri. Ciò lo renderà più compatto di una Q3 ma rispetto a questo modello sarà molto più basso.

Audi intende mantenere il prossimo TT sostanzialmente in linea con il modello di oggi in termini di prezzo, quindi l’azienda ha scelto di basare l’eTTron sull’architettura MEB entry-level del gruppo. E proprio come il TT di oggi, la flessibilità della piattaforma MEB consentirà ad Audi di sviluppare più versioni con vari gradi di prestazione.

Le versioni standard entry-level di eTTron saranno a trazione posteriore, alimentate da un singolo motore elettrico che dovrebbe sviluppare più di 200 CV. All’altra estremità della gamma ci sarà un modello paragonabile alla attuale TT RS di oggi. Questa sarà dunque una delle 20 vetture completamente elettriche promesse dalla casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Volkswagen entro il 2025.

Ti potrebbe interessare: Audi svilupperà una coupé elettrica di lusso

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062