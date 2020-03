Audiolibri gratis su RaiPlayRadio, ecco quali

Per chi ama la lettura e sogna di vivere praticamente in una biblioteca piena zeppa di libri la quarantena non sarà poi un periodo così buio. Questi giorni in cui bisogna stare chiusi in casa sono proprio ideali per dedicarsi alla lettura senza freni di libri che da sempre abbiamo dovuto mettere da parte per il lavoro e gli impeni vari. Approfittiamo di questo periodo di stop forzato per riprendere la nostra passione per le storie, e se non si è dei veri e propri topi di biblioteca, se il libro sembra essere la cosa più lontana da noi, ma si ha voglia di ascoltare una bella storia, di riprendere quei classici studiati alle superiori, allora gli audiolibri fanno al caso vostro. In Italia già sono una realtà, forse un po’ troppo recente e poco estesa, messa da parte per l’amore del cartaceo, ma gli audiolibri sono una valida alternativa pensata proprio per chi ama le storie, ma non tanto il libro in se per sé. Di solito gli audiolibri si pagano, ma noi vogliamo parlarvi di RaiPlayRadio dove è possibile ascoltare tanti romanzi e racconti in maniera del tutto gratis.

Quarantena con gli audiolibri, su RaiPlayRadio i classici della lettratura sono gratis

Come detto sopra, di solito anche per gli audiolibri di testi ormai divenuti classici bisogna pagare, ma per fortuna esitono dei servizi online gratis.

Tra questi siti c’è quello di RaiPlayRadio, un sito totalmente gratuito, dov’è possible ascoltare i classici non solo della letteratura italiana, ma anche straniera senza sborsare nemmeno un centesimo.

E’ possible trovare testi come “Senilità” di Italo Svevo, ma anche “I racconti” di Alberto Moravia e testi meno noti come “Fontamara” di Ignazio Silone.

E ancora testi di autori stranieri come “Dracula” di Bram Stoker, “Il Grande Gatsby” di Francis Scott-Fitzgerald, “Emma” di Jane Austen.

Tutti i testi sono riportati in ordine alfabetico, facilitando il processo di ricerca, e sono letti da attori e non con una dizione perfetta che ne rende piacevole l’ascolto accompagnato con delle musiche di sottofondo in grado di ricreare l’atmosfera giusta.

Si tratta davvero di un prodotto ben fatto che non può restare ignoto al mondo dei lettori appassionati.

Pertanto, vi invitiamo a dare uno sguardo al sito, davvero facile da usare, che non necessita di alcuna registrazione:

https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3–Ad-alta-voce–tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR26JZv6BwBFdK6noJaJAtGGaoBiI275LiXwTan8NpbNAyN1D7xNWvePQJA

Speriamo in questo modo di alleviare le noie e le mancanze dettate dalla quarantena forzata.

