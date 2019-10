Aumenta il prezzo del gasolio per le accise: ecco quanto costerà

Aumenta il prezzo del gasolio, probabilmente il motivo è anche il ritocco delle accise, 13 centesimi in più nella Manovra Finanziaria 2020, possibili incentivi per auto elettriche ed ibride. Si era pensato di mettere una tassa per chi avesse le macchine diesel, in effetti non c’è stata, ma aumentando le accise di 13 centesimi, automaticamente si ripercuotera’ sui prezzi alla pompa che potrebbero salire di 16 centesimi.

Aumenta il prezzo del gasolio, al Governo 30 milioni di euro

Con questa situazione che si è venuta a creare, nelle casse del Governo entreranno 30 milioni di euro che a loro volta dovrebbero servire per finanziare l’acquisto di auto elettriche ed ibride. Così si cerca di convincere le persone ad abbandonare le auto diesel ed avvicinarsi sempre di più all’ibrido o all’elettrico. Però questa anima green al momento andrà a ripercuotersi sugli automobilisti italiani e non solo.

Con la finanziaria 2020 si vogliono incentivare gli automobilisti ad acquistare auto elettriche ed ibride, l’esecutivo vuole introdurre un super ammortamento del 30% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che decideranno di acquistare autovetture elettriche e ibride plug-in con emissioni di CO2 fino a 60 g/km a uso esclusivamente strumentale dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le immatricolazioni di queste eventuali auto elettriche o ibride, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2021 a patto che l’ordine sia stato accettato dal venditore e che l’acquirente abbia versato un acconto di almeno il 20% del prezzo della macchina.

Questa pensata di Conte non è che sia poi troppo chiara. L’aumento del diesel si ripercuotera’ di sicuro sulle tasche degli italiani, anche di quelli che guidano un’auto cosiddetta ecologica, ma non se ne rendono conto. Se aumenta il costo del trasporto delle merci, di conseguenza aumentano anche tutti i prezzi che troviamo nei supermercati quando andiamo a fare la spesa.

