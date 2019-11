Rassegna di oggi 18 novembre 2019, su: Concorso e lavoro; TFS; Reddito di cittadinanza; Aumento pensioni; Bonus di 153 a dicembre per i pensionati; Saldo e stralcio; Pace fiscale e Rottamazione; Imposta di registro, Disdetta contratto di fitto; Certificazione scontrini; Bollo auto non pagato; Pignoramento conto corrente; tutte le novità della giornata.

Concorso Cesvi

Cesvi, nota organizzazione umanitaria italiana cerca Coordinatore punto vendita in tutta Italia. Il coordinatore si occuperà della gestione del negozio, reclutamento volontari e confezionamento regali. Il periodo di lavoro sarà tra il 1 e il 24 dicembre. Ecco come candidarsi a questa offerta di lavoro. Leggi qui la notizia: Offerta di lavoro: Cesvi cerca Coordinatori punto vendita

Lavoro e mansioni

Il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni superiori al livello si inquadramento e, in alcuni casi, può richiedere la promozione automatica. Vediamo quali sono: Lavoro: mansioni superiori e promozione automatica, quando si ha diritto?

TFS

Continuano ad arrivare le proteste dei lettori sull’anticipo TFS non ancora attivato e nessuna certezza sulle date prossime di attivazione. Questa misura doveva partire unitamente alla pensione anticipata Quota 100. I pensionati erano in attesa dell’accordo ABI, Ministero del lavoro e Inps. Nessuna novità la misura sembra in una fase di stallo. Come promesso noi diamo voce ai nostri lettori pubblicando tutte le proteste che arrivano tramite i nostri canali di comunicazione. Leggi le proteste dei lettori: TFS dopo 6 anni, una vita dedicata al lavoro e solo con promesse non mantenute

Reddito di cittadinanza

Può capitare che, una volta che la domanda di reddito di cittadinanza sia stata accolta il nucleo familiare subisca variazioni per nuove nascite, decessi o membri del nucleo familiare che cambiano residenza. Come ci si deve comportare in questo caso? Quando va prodotta nuova domanda per il reddito di cittadinanza e quando, invece, basta aggiornare la precedente? Vediamo cosa prevede la normativa di riferimento. Leggi qui la notizia: Reddito di cittadinanza e variazioni al nucleo familiare: quando va presentata nuova domanda?

Aumento pensione nel 2020

Dal 1 gennaio 2020 l’importo delle pensioni sarà adeguato al costo della vita. L’ammontare della pensione non è fisso per sempre e nel corso degli anni subisce variazione in base alla rivalutazione fatta periodicamente sulla base dell’aumento dei prezzi. Questi adeguamenti hanno lo scopo di non far perdere ai pensionati il loro potere di acquisto. Leggi qui la notizia: Aumenti pensione 2020: ecco di quanto e per quali prestazioni

Bonus 154 euro a dicembre per i pensionati

Nel mese di dicembre i pensionati aspettano oltre la tredicesima anche un bonus, che gonfia l’assegno di altri 154 euro, anche questo viene pagato in concomitanza con la tredicesima. Ma vediamo di cosa si tratta e chi ne ha diritto. Leggi qui la notizia: Pensione dicembre 2019: bonus di 154 euro, ecco per chi

Imposta di bollo su registri

L’imposta di bollo sui registri contabili ha subito delle variazioni nel tempo. Dal 30 giugno 2019 non è più necessario stampare o archiviare digitalmente ogni registro contabile, sempre che, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e siano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza. Leggi qui la notizia completa: Imposta di bollo sui registri contabili, dovuta sempre per alcuni registri

Saldo e stralcio

La normativa disciplinata dalla Legge n. 145/2018, prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Esaminiamo il quesito di una nostra lettrice: Saldo e stralcio per contributi Inps, perchè l’Agenzia mi dice che non rientrano?

Rottamazione cartelle esattoriali

Un lettore chi chiede chiarimenti sulla scadenza della rata della Rottamazione ter: Salve, volevo sapere, se è vero che la rata della rottamazione ter, con scadenza 30/11 e pagabile il 09/12 grazie. Analizziamo cosa prevede la normativa: Rottamazione cartelle esattoriali: la scadenza del 30 novembre slitta al 9 dicembre

Bollo auto non pagato

Le auto storiche possono fruire del ribasso del bollo auto del 50 per cento. L’auto deve avere un’anzianità di immatricolazione compresa tara i 20 e i 29 anni, Per potere fruire dell’agevolazione bisogna essere in possesso del certificato che attribuisce la rilevanza storica in base all’art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’annotazione del riconoscimento della storicità presso la Motorizzazione Civile sulla Carta di Circolazione. Leggi qui la notizia: Bollo auto non pagato, si può accedere alla pace fiscale?

Certificazione scontrini

Certificazione degli scontrini, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 486 del 14 novembre 2019, ha individuato le modalità di

certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi. In particolare, i servizi alberghieri e di ristorazione sono da certificare con documento commerciale, salvo richiesta espressa di fattura, quando l’acquisto è effettuato direttamente dal

cliente che ha beneficiato della prestazione. Leggi la notizia completa: Certificazione degli scontrini, la nuova procedura dell’Agenzia delle Entrate

Disdetta contratto di fitto per muffa ed umidità

Nel caso in cui si è preso in affitto un appartamento ce inizialmente sembrava un affare e in ottime condizione, ma col tempo sono comparse chiazze di umidità sul soffitto fino ad arrivare ad una situazione insostenibile e insalubre. Puoi far richiesta di recesso dal contratto per questi motivi, cisto che il locatore non si interessa alla riparazione nonostante i tuoi continui solleciti? Vediamo cosa hanno deciso i giudici con la sentenza n. 29329/2019 della Cassazione. Leggi la notizia: Disdetta contratto d’affitto per muffa e umidità, si può?

Pignoramento conto corrente

Nel caso in cui si è in presenza di un conto corrente con saldo zero, è possibile proseguire con il pignoramento? Conviene farlo? Si può pensare che sia inutile proseguire con il pignoramento del conto corrente quando questo è a rosso. Leggi la notizia qui: Pignoramento: è possibile su un conto corrente in rosso?

Monete e valore

Per dare un’informazione a livello globale sul valore delle monete e su curiosità riguardanti l’argomento, trattiamo, in questo articolo, il valore dei 50 centesimi del 2007, una moneta che rappresenta una sorta di mistero per il mondo della numismatica, cerchiamo di capire il perchè. Leggi qui la notizia completa: Monete rare: il mistero dei 50 centesimi del 2007

