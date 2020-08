La sentenza delle Cote di Cassazione del 24 giugno 2020 ha stabilito che sia ingiusto l’importo di 286 euro erogato a titolo di pensione di invalidita agli invalidi civili totali e che per loro spetti l’incremento al milione che porterebbe, di fatto, l’importo erogato mensilmente quasi a triplicare raggiungendo i 651,51 euro mensili. Ma a chi spetta questo aumento ratificato anche nella conversione in legge del Decreto Rilancio e compreso anche nel Decreto Agosto?

Aumento pensione di invalidità

Una lettrice, scrive per chiedere:

Buonasera, mi chiamo V., sono nata in provincia di Napoli e dal 2005, che mi sono trasferita in Veneto, e tredici che vivo a Venezia, volevo sapere se anche aspetto l’aumento dell’invalidità perché sono invalida 85% e la ricevo dal 2015 prendo l’invalidità però il il governo la vuole aumentare invalidità mi aspetta anche a me l’aumento! Visto che mi hanno diagnosticato un cancro maligno al seno l’anno scorso ho avuto un un’intervento, e speriamo bene, mi aspetta anche l’aumento, se si dove devo andare al’Inps.

Purtroppo l’aumento previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale e, poi, voluto anche dal Governo riguarda soltanto gli invalidi con percentuale al 100% che abbiano

reddito personale annuo non superiore al valore di 8.469,63 euro

reddito coniugale annuo ( somma dei redditi dei coniugi) pari a 14.447, 42 euro

Nel suo caso, quindi, l’aumento può spettare solo nel caso che richiede una revisione della sua invalidità civile e che la stessa venga aumentata al 100% poichè agli invalidi civili all’85% l’aumento non viene riconosciuto.

Un’altra lettrice scrive per chiedere:

Buongiorno,vorrei avere informazioni circa l’assegno d’invalidità che percepisco.Ho 76 anni e sono invalida al 100% con accompagno, ma il mio assegno è inferiore all’importo di circa 280 euro previsto.Vorrei sapere a cosa è dovuta questa diminuzione e anche se avrò diritto all’aumento previsto con il DL di Agosto o a qualche altro tipo di aumento.

L’aumento dell’assegno di invalidità agli invalidi civili al 100% spetta soltanto per invalidi con età compresa tra 18 e 60 anni (poichè da 60 a 67 anni l’incremento al milione era già riconosciuto anche prima della sentenza).

Al compimento dei 67 anni, infatti, l’assegno di invalidità civile per gli aventi diritto si trasforma in assegno sociale (che non rientra nell’aumento). Se il beneficiario, invece, ne aveva i requisiti, sempre al compimento dei 67 anni può accedere alla pensione di vecchiaia.

Pur percependo, lei, l’accompagnamento ed essendo invalida al 100% non ha diritto all’aumento previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale poichè avendo 76 anni non rientra negli invalidi che ne hanno diritto.

