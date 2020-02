Aumento prezzo sigarette da oggi: ecco di quanto e per quali marche

Gran brutta sorpresa per i fumatori oggi, 18 febbraio. I prezzi di alcune note marche di sigarette sono aumentati proprio a partire da oggi e in molti caso il rincaro è di 20 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette. Il provvedimento in questione emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta che “con il provvedimento dei 17 febbraio 2020, numero 55291R-U, che sarà pubblicato il 18 febbraio ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nel sito internet di questa Agenzia viene variata, a decorrere dalla stessa data di pubblicazione, la tariffa di vendita al pubblico delle marche di tabacchi lavorati indicati nell’allegato”.

Quali sigarette aumentano di prezzo?

Riportiamo di seguito l’elenco delle marche di sigarette che hanno subito una variazione del prezzo indicando anche l’attuale prezzo di vendita:

821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

AUSTIN blu e red: 4,60 euro

AUSTIN verte: 4,70 euro

CHE e CHE blanco: 4,80 euro

CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

ELYXIR: 4,7 euro

FUTURA 4,8 euro

L&M classica e blu 5 euro

MARLBORO 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro

MARLBORO GOLD pochet pack 4,90 euro

MARLBORO Gold Touch: 5,60 euro

MERIT 5,50 euro

MULTIFILTER 5,90 euro

MURATTI: 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS classic SSL blue e rossa 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro

Tutte le altre marche, per il momento, rimangono con prezzi invariati.

