Aumento retribuzioni in busta paga dal 1° luglio, è ufficiale

Aumento delle retribuzioni in busta paga per effetto del taglio del nucleo fiscale. Il decreto-legge numero 3 /2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 29 del 05 febbraio 2020 sul taglio al cuneo fiscale che prevede aumenti per i lavoratori in busta paga. Analizziamo in breve di quanto aumenterà lo stipendio dei lavoratori.

Aumento in busta paga da luglio 2020

L’aumento scatterà dal 1° luglio 2020 per un soglia di reddito fino a euro 28.000 si introduce un “trattamento integrativo” con un importo di euro 600 fino al 31 dicembre 2020. Questo importo poi nel 2021 arriverà a euro 1.200 (100 euro al mese in più).

Sopra la soglia dei redditi fino a 28.000 euro, vi è la soglia fino a euro 40.000 di reddito, che invece, prevede per i soli sei mesi del 2020 (luglio – dicembre) una detrazione fiscale equivalente di circa euro 480 rimodulati. Questo valore è decresce fino ad arrivare alla somma di 80 euro per i redditi di euro lordi 35.000.

Infine, l’agevolazione scompare del tutto con una soglia reddituale di 40.000 euro.

