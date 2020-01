Auricolari Oppo Enco Free: caratteristiche

Gli auricolari wireless Oppo Enco Free, lanciati in Cina sul finire del 2019, arriveranno anche in Europa nel corso del 2020.

Oppo Enco Free: auricolari true wireless in arrivo

Saranno una delle novità più attese di casa Oppo, nel corso di questo 2020 per il mercato europeo, sono gli auricolari Oppo Enco Free, scopriamo assieme le caratteristiche e il prezzo. Il design degli auricolari Oppo Enco Free è quello canonico con asticella, ricordando non poco le note AirPods della Apple, sebbene ci siano diverse differenze, tra cui la posizione delle asticelle rispetto al corpo dell’auricolare. Il cuscinetto degli auricolari è di tipo semi-in-ear, ma volendo sono disponibili anche nel formato più ampio, interno all’ orecchio. All’interno troviamo un driver dinamico da 13,4 mm. Ma la sua peculiarità sarà quella di cancellare i rumori ambientali, durante le chiamate, grazie ad un doppio microfono.

Oppo Enco Free, ulteriori caratteristiche e prezzo

Sarà lanciato ad un prezzo di 129 Euro Oppo Enco Free, in colori nero, bianco e rosa, ma ancora è incerto il periodo di arrivo in Italia. Tra le ulteriori caratteristiche di questi auricolari vanno sottolineate le dimensioni di 50x38x20mm ed un peso di 48 grammi. Ha una custodia che contiene una batteria da 410mAh ed una autonomia complessiva per Oppo Enco Free di circa 25 ore di riproduzione musicale. Grazie alla sua porta USB Type-C gli auricolari Oppo Enco Free si ricaricano in appena due ore. Inoltre, è possibile attivare tramite bluetooth il collegamento con uno smartphone.

