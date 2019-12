Auto elettriche e a guida autonoma: europei e cinesi sono più aperti rispetto agli americani

Un sondaggio ha rivelato che i consumatori in Cina ed Europa sono molto più aperti alle auto elettriche e ai veicoli a guida autonoma rispetto a quelli negli Stati Uniti. Il sondaggio è stato condotto da OC&C Strategy Consultants e, secondo Reuters , mostra che il 90% degli intervistati cinesi considererebbe, probabilmente o sicuramente la possibilità di acquistare un’auto elettrica. In Germania, Francia e Regno Unito, tra il 64% e il 77% degli intervistati ha detto lo stesso, mentre negli Stati Uniti, circa la metà ha affermato che un veicolo elettrico sarà il prossimo acquisto di auto.

In Europa e Cina i consumatori sono più propensi ad acquistare auto elettriche rispetto agli americani

Inoltre, non meno del 90% dei consumatori cinesi ha dichiarato di essere aperto a opzioni di mobilità pienamente condivise, mentre la maggior parte degli intervistati europei e statunitensi desidera mantenere la proprietà privata dei propri veicoli. Quelli in Europa e negli Stati Uniti hanno affermato che possedere un veicolo rimane un importante status symbol e che avere un’auto propria è più conveniente e affidabile rispetto all’utilizzo di un servizio di car sharing.

Lo stesso avviene per le auto a guida autonoma. Circa un terzo dei consumatori occidentali ha rivelato di non avere fiducia nelle auto a guida autonoma, mentre solo il 4% degli intervistati cinesi intervistati ha risposto alla stessa domanda. OC&C Strategy Consultants ha intervistato circa 2.000 consumatori tra marzo e aprile 2019 in sondaggi online. Non è la prima volta che i consumatori esprimono sfiducia nei veicoli autonomi. In un sondaggio dell’American Automobile Association all’inizio di quest’anno, il 71% degli intervistati ha affermato di aver paura di guidare veicoli completamente autonomi.

