Autocertificazione spostamenti, il nuovo modulo con 3 dichiarazioni in PDF

Come ormai tutti sappiamo i decreti per contenere l’emergenza coronavirus ha portato a delle restrizioni sugli spostamenti limitandoli a comprovati motivi di lavoro, di salute, di necessita o per rientrare persso il proprio domicilio o residenza. Nei primi moduli diffusi nei giorni scorso chi firmava l’autodichiarazione doveva dichiarare, oltre a dove andava e perchè, anche di essere a conoscenza delle misure restrittive contenute del decreto legge varato in urgenza dal governo.

Nuovo modulo autocertificazione spostamenti

Nel nuovo modulo sono contenute novità per quel che riguarda le dichiarazioni che chi sottoscrive deve firmare. Oltre alla dichiarazione di essere a conoscenza delle misure restrittive sugli spostamenti previste dal decreto si chiede al sottoscrivente di dichiarare anche di essere a conoscenza delle sanzioni. Ma la novità principale riguarda coloro sottoposti a misure di quarantena obbligatoria. Nel modulo, infatti si deve dichiarare di non essere sottoposti a misure sanitarie restrittive. Potete scaricare e stampare il nuovo modulo di autocertificazione in PDF qui: modulo-autodichiarazione-17.3.2020

Il cittadino, quindi, deve dichiarare di non essere sottoposto a quarantena obbligatoria per essere risultato positivo al COVID- 19 o per essere entrato in contatto con soggetti infetti o comunque a rischio.

La cosa appare rilevante poichè si ricorda che in caso di falsa dichiarazione si rischia di avere gravi conseguenze penali.

La compilazione e la firma del modulo in questione deve essere effettuata in presenza delle forze dell’ordine che effettuano il controllo. Non è necessario, quindi, compilare ogni volta che si esce di casa un’autocertificazione ma basterà farlo solo in caso di controllo.

